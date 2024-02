Malafaia gastou R$ 74 mil com trios para ato de Bolsonaro; veja notas

Reprodução/Instagram

1 de 1 Imagem colorida de Jair Bolsonaro e Silas Malafaia vestindo camisetas amarelas em ato na Avenida Paulista – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramOrganizador do ato em apoio a Bolsonaro na Avenida Paulista, o pastor Silas Malafaia desembolsou R$ 74 mil para alugar os dois trios elétricos que foram usados como palanques pelo ex-presidente e por apoiadores neste domingo (25/2).

As notas fiscais, disponibilizadas por Malafaia à coluna, mostram um gasto de R$ 55 mil para contratar os serviços da Marcelo Borgeth Produções e Eventos LTDA, e outro, de R$ 19 mil, para a F.A. de Alencar.

O pastor também enviou os dois comprovantes bancários com os respectivos depósitos para as duas empresas (veja abaixo os documentos). Ele afirma ter gasto, no total, cerca de R$ 100 mil com a manifestação, em despesas que incluem locação de grades e aquisição de águas. E diz ter esses gastos também registrados em notas fiscais.

nota malafaia 4

Nota fiscal para contratação de trio elétrico por Malafaia Silas Malafaia

nota malafaia 2

Nota fiscal para contratação de trio elétrico por Malafaia Silas Malafaia

nota mala 1

Depósito de Malafaia para ato de Bolsonaro 1

nota mala 3

Depósito de Malafaia para ato de Bolsonaro 1 Silas Malafaia

A manifestação, que levou milhares de apoiadores à Paulista, foi considerada um sucesso por Malafaia e por Bolsonaro.

