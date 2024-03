Descriminalizar uso pessoal da maconha tem mais apoio no Sudeste

PoderData mostra que, na região, 74% dos eleitores dizem que porte deveria deixar de ser crime; oposição à descriminalização aumentou em todas as outras 4 regiões do país desde setembro

Supremo Tribunal Federal julga ação que pode descriminalizar porte de maconha para uso pessoal; na imagem, cigarro de maconha Dad Grass via Unsplash

O Sudeste é a região brasileira em que os eleitores mais declaram apoio a descriminalização do porte da maconha para uso pessoal, segundo pesquisa PoderData realizada de 23 a 25 de março de 2024. Na região, 74% dos eleitores dizem ter essa opinião. Só 23% afirmam defender a manutenção da restrição.

A taxa de apoio a descriminalização no Sudeste avançou 23 pontos percentuais desde setembro de 2023, quando a pergunta foi feita pela última vez pelo PoderData. Os percentuais de crítica à flexibilização recuaram de 28% para 23% no período.

As demais regiões do país estão na outra ponta e todas registraram aumento das taxas de defesa da manutenção da criminalização, quando são comparados os resultados de hoje com os dos últimos 6 meses.

O local com os maiores percentuais de crítica é a região Sul. Dentre os eleitores que moram no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 74% declaram que o porte de maconha para uso pessoal deveria “continuar sendo crime”. Os percentuais avançaram 47 pontos em 6 meses e demonstram que os moradores da região mudaram o pensamento no período.

Em setembro de 2023, a maioria dos moradores da região (57%) se dizia a favor da descriminalização. Agora, só 21% afirmam que o porte da erva para uso pessoal deveria “deixar de ser crime”. Uma queda de 36 pontos percentuais.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, empresa do grupo Poder360 Jornalismo, com recursos próprios. Os dados foram coletados de 23. 25 de março de 2024, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 202 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%.

Para chegar a 2.500 entrevistas que preencham proporcionalmente (conforme aparecem na sociedade) os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica, o PoderData faz dezenas de milhares de telefonemas. Muitas vezes, são mais de 100 mil ligações até que sejam encontrados os entrevistados que representem de forma fiel o conjunto da população. Saiba mais sobre a metodologia lendo este texto.

A descriminalização do porte de drogas para uso pessoal começou a ser julgada pelo STF em 2015. A Corte foi provocada a analisar o artigo 28 da Lei de Drogas, que trata do tema. A ação retornou à pauta da Corte em maio de 2023 pela então presidente da Corte, a ministra aposentada Rosa Weber. Antes de deixar o STF em outubro, Rosa votou a favor da descriminalização.

O placar da votação está em 5 a 3 pela descriminalização. Além de Weber, também votaram a favor os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Roberto Barroso. Foram contra Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques.

Atualmente, o julgamento está parado por pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Dias Toffoli, que tem 90 dias para devolver o caso para o plenário.

QUADRO GERAL Quando se considera o conjunto geral de brasileiros acima de 16 anos, a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal divide a opinião da população: 50% dizem ser “a favor” de o porte da maconha para uso pessoal deixar de ser crime. Outros 45% se dizem ser contrários à medida.

METODOLOGIA A pesquisa PoderData foi realizada de 23 a 25 de março de 2024. Foram entrevistadas 2.500 pessoas com 16 anos de idade ou mais em 202 municípios nas 27 unidades da Federação. Foi aplicada uma ponderação paramétrica para compensar desproporcionalidades nas variáveis de sexo, idade, grau de instrução, região e renda. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

As entrevistas foram realizadas por telefone (para linhas fixas e de celulares), por meio do sistema URA (Unidade de Resposta Audível), em que o entrevistado ouve perguntas gravadas e responde por meio do teclado do aparelho. O intervalo de confiança do estudo é de 95%.

Para facilitar a leitura, os resultados da pesquisa foram arredondados. Por causa desse processo, é possível que o somatório de algum dos resultados seja diferente de 100. Diferenças entre as frequências totais e os percentuais em tabelas de cruzamento de variáveis podem aparecer por conta de ocorrências de não resposta. Este estudo foi realizado com recursos próprios do PoderData, empresa de pesquisas que faz parte do grupo de mídia Poder360 Jornalismo.