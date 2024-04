Desfile do Dia das Mães no Mega Moda trará tendências outuno/inverno neste sábado (20)

Marcado para às 10:30, looks serão apresentados na passarela montada na Praça de Eventos do Mega Moda Park

Neste sábado, dia 20 de abril, o Mega Moda, formado pelos shoppings de moda atacadistas Mega Moda Park, Mega Moda Shopping e Mini Moda, realizará um desfile de Dia das Mães com um preview Outono/Inverno. Com início marcado para às 10h30 na Praça de Eventos do Mega Moda Park, a ação contará com a participação de 26 marcas de moda feminina e infantil, apresentando um total de 52 looks que abrangem uma vasta gama de estilos, desde o casual ao social, incluindo peças em jeans, fitness e roupas infantis especialmente elaboradas para as meninas.

Paula Sepulveda, Gerente de Marketing do Mega Moda, destaca que o desfile não se limitará apenas a apresentar as tendências da próxima estação, mas também terá como objetivo promover o comércio local, atraindo compradores interessados em antecipar suas compras para o Dia das Mães. “Este evento é um desfile de lançamento do Dia das Mães, destacando as tendências do outono/inverno. Estamos trazendo peças de alta qualidade, todas confeccionadas aqui, com design e acabamento excepcionais. É uma excelente oportunidade para atrair clientes de todo o Brasil em busca de produtos de ótima qualidade direto da fábrica” afirma Paula.

Além disso, a iniciativa visa não apenas satisfazer os clientes atacadistas que buscam renovar o mix de produtos de suas lojas, mas também fomentar o comércio local, atendendo às necessidades dos compradores que desejam antecipar os presentes para o Dia das Mães.

Outuno-Inverno

O desfile do Mega Moda é uma ação importante para compradores de outros estados e de Goiânia que estão em busca de tendências e looks completos para oferecer em suas multimarcas ou ainda para presentear.

Confira as marcas que participam do desfile:

1. B de Bola – Infantil – MEGA

2. B&E – Out/Inv – MEGA

3. Bella Jack – PARK

4. Bless – MEGA

5. CM Closet – Out/Inv – PARK

6. Colle Fashion – Out/Inv – MEGA

7. Diana Tavares – Out/Inv – PARK

8. Diva Fashion – Out/Inv – PARK

9. Emporio Body – MEGA

10. Flor Brasil – PARK

11. Giz de Cera – Infantil – PARK

12. Imperium – Out/Inv – PARK

13. Infância Kids – Infantil – PARK

14. Jack Laes – Infantil – MINI

15. Kadu Modas – Out/Inv – PARK

16. Nathalie Ferrier – Park

17. ONL Jeans – Out/Inv – MEGA

18. Patrícia Pinheiro – MEGA

19. Renata Santana – MEGA

20. Santa Dica – MEGA

21. Santa e Dondoca – PARK

22. Santta – PARK

23. Sublini – PARK

24. Vicencia – PARK

25. Village Closet – Out/Inv – MEGA

26 Vivenda Store- Park