Secretário de saúde tem perfil no Instagram hackeado

O Secretário municipal de saúde de Itamaraju, Luiz Fábio (Fábio da Minas) confirmou que o perfil de sua conta na plataforma Instagram foi hackeado.

O fato ocorreu nesta sexta-feira (27) de janeiro, e desde então, conteúdos que não têm nada a ver com sua rotina, exemplo cobrança ou oferta de produtos estão sendo publicados no perfil. Questionado sobre detalhes da invasão o secretário desconhece, pois relata seguir ações cotidianas sem suspeitas do que pode ter levado a mudança no perfil do instagram.

As últimas postagens têm como intuito a prática de golpes, pois, uma delas, destaca que investimentos com ganhos de até R$ 4 mil reais, onde seria necessário o deposito através do PIX.

O secretário Luiz Fábio, procurou as autoridades e notificou as plataformas sobre a violação. O secretário pede para que, quem for seguidor, denunciar a conta.

“Agradecemos a todos que nos ajudarem”, disse.

O perfil da secretaria é identificado por @fabiodaminas e tem mais de 2.777 seguidores.