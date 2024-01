Despenca audiência de TVs de notícias nos EUA em 2023

Líder segue sendo a “Fox News”, mas total médio diário de telespectadores é de apenas 1,2 milhão; “MSNBC” teve 780 mil e “CNN”, em 3º lugar, só 479 mil pessoas por dia. Público médio está envelhecido e a maioria está na faixa dos 70 anos

As 3 principais emissoras de TV a cabo especializadas em notícias nos Estados Unidos, Fox News, MSNBC e CNN, tiveram um péssimo 2023. A audiência continuou a despencar. O público atingido está com uma faixa etária cada vez mais alta, na faixa dos 70 anos. E esse tipo de plataforma de notícias tem cada vez menos relevância no mercado de mídia norte-americano.

Há ainda um "efeito demonstração" que mascara o problema. Quem entra em algum gabinete de um congressista em Washignton ou num escritório de advocacia em Nova York às vezes encontra alguma TV sintonizada em uma emissora de notícias. Mas o público em geral tem abandonado esse hábito.

A realidade é que dados da Nielsen divulgados pelos sites Mediaite e The Columbian mostram a Fox News teve em 2023 uma audiência média diária total de 1,2 milhão de pessoas. Uma queda de 19% na comparação com 2022. A MSNBC teve 780 mil, um leve aumento de 6,4% sobre o ano anterior. No caso da CNN, a média diária de pessoas assistindo ao canal foi de 479 mil (queda de 15,7%) o que coloca a emissora num distante 3º lugar no mercado.

Um dos sinais de que o mercado de TVs a cabo de notícias está encolhendo nos EUA vem de dados do S&P Global Market Intelligence: as 3 principais emissoras (Fox News, CNN e MSNBC) estão hoje acessíveis em apenas 70 milhões de endereços no país. Em 2016, chegavam a 90 milhões de casas. Assinantes de serviços de TVs pagas cada vez menos têm interesse em incluir esses canais em seus pacotes pagos.

Para piorar, a faixa etária dos telespectadores não ajuda as TVs a cabo de notícias. Segundo dados da Nielsen, a média etária das pessoas que assistem à líder de audiência, Fox News, é de 69 anos. No caso da 2ª colocada, a MSNBC, os telespectadores têm, em média, 70 anos. E a CNN, que vê sua audiência despencar de maneira contínua, teve a média etária do seu público pulando de 60 anos em 2017 para 67 anos em 2023.

Com um público mais envelhecido, as TVs de notícias nos EUA ficam longe da audiência mais cobiçada pelos anunciantes, os telespectadores na faixa dos 25 aos 54 anos –considerados consumidores mais frequentes e com maior poder aquisitivo.

No caso da Fox News, sua audiência total diária de pessoas com 25 anos a 54 anos é de apenas 149.000 pessoas. Na MSNBC, só 87.000. E, na CNN, 94.000.

TROCAS NAS EMPRESAS As emissoras passaram por mudanças no comando e em alguns de seus principais produtos em 2023. Em abril, a Fox News anunciou a saída do seu apresentador do programa de maior audiência: Tucker Carlson. Ele estava a frente do Tucker Carlson Tonight desde 2016.

A saída de Carlson se deu uma semana depois da Fox News ter concordado em pagar US$ 787,5 milhões em um processo de difamação aberto pela empresa Dominion Voting Systems.

A fabricante de urnas eletrônicas acusou a emissora norte-americana de espalhar desinformação sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2020. À época, Donald Trump e ex-aliados afirmaram que máquinas da Dominion teriam sido hackeadas e programadas para trocar votos a favor de Joe Biden. As manifestações de fraude foram transmitidas pela emissora.

O acordo poupou a Fox de enfrentar um julgamento que colocaria Carlson entre os julgados.

A CNN trocou em julho o CEO da empresa. Chris Litch deixou o cargo depois que a revista norte-americana The Atlantic fez uma reportagem e questionou a capacidade de liderança do executivo. Mark Thompson, de 66 anos, assumiu como CEO e presidente-executivo da emissora em 9 de outubro e passou a chefiar o conselho como editor-chefe da rede.

BRASIL As TVs a cabo de notícias brasileiras também enfrentam dificuldade e têm uma audiência diminuta, como mostrou o Poder360 neste post de julho de 2023.

GloboNews, Jovem Pan News e CNN Brasil lideram a audiência dos 5 principais canais de TV de notícias pagos. Record News e BandNews completam a lista.

A emissora da família Marinho lidera nos 3 turnos (manhã, tarde e noite). A Jovem Pan vem em 2º lugar, à tarde e à noite. Pela manhã, o 2º posto tem empate entre CNN Brasil e Jovem Pan. Os números são uma média de janeiro a maio de 2023.

Não há números atualizados e publicados sobre audiência de TVs a cabo no Brasil, mas o Poder360 apurou que o quadro de metade do ano passado ficou inalterado até dezembro de 2023.