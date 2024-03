Detentos fogem de presídio de segurança máxima em Campo Grande

Na madrugada desta segunda-feira (4), dois detentos conseguiram fugir do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, localizado em Campo Grande (MS). Inaugurada em 2001, a unidade é considerada uma penitenciária de segurança máxima, sob administração do governo estadual, conforme informações disponíveis no site da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Após a fuga dos detentos, outros dois presos foram recapturados enquanto tentavam deixar a penitenciária. Eles foram imediatamente transferidos para celas isoladas, em regime disciplinar diferenciado, e responderão a procedimento administrativo disciplinar. As circunstâncias que levaram à fuga dos detentos ainda serão investigadas. O caso aconteceu 20 dias após a fuga de dois presos de um presídio federal em Mossoró (RN) — a primeira da história em um sistema prisional administrado pela União.

Para tentar localizar e recapturar os fugitivos, a Agepen acionou outras forças de segurança estaduais. Um dos detentos detidos por tráfico e roubo, enquanto o outro estava preso por roubo e furto. Paralelamente, cinco policiais penais de Mato Grosso do Sul estão atuando em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em apoio à Força Penal Nacional, que reforça a segurança externa da Penitenciária Federal de onde ocorreu uma fuga recentemente. Dos cinco policiais penais sul mato-grossenses designados para a missão no Rio Grande do Norte, três fazem parte do Comando de Operações Penitenciárias (Cope) e dois do Grupamento de Escolta Penitenciária (GEP), ambos de Campo Grande. A designação inicial prevê que o grupo atue por até 60 dias, com a possibilidade de revezamento e envio de outros policiais penais do estado, caso necessário ampliar o prazo de atuação.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA