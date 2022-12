Detran-BA reforça importância dos condutores manterem o foco nos feriados

Em parceria com a Polícia Militar, o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) realizou operações de fiscalização em diversas partes do estado, no período do Natal, com o objetivo de aumentar a segurança no trânsito, retirando das vias condutores infratores, veículos sem condições de circulação, além de evitar a mistura de álcool e direção.

Ao todo, entre os dias 23 de dezembro até o domingo (25), foram realizadas 10 operações, com 1400 pessoas abordadas, 299 veículos autuados e 99 removidos.

Do total de abordagem, um dado que chamou atenção foi a recusa de 57 condutores em fazer o teste do bafômetro, entre os 962 que utilizaram o etilômetro, alegando que usaram bebida alcóolica. Eles foram autuados e orientados a indicar outro condutor habilitado para levar o veículo. Os demais exames não acusaram a utilização de bebida alcóolica ao volante.

Para o diretor de Habilitação e Coordenador das operações de fiscalização do Detran, Coronel André Borges, a expectativa é que seja reduzido o número de motoristas dirigindo alcoolizados. “A consciência da população tem aumentado, porém ainda é preciso melhorar os indicadores. Quanto menor o registro de infração aos artigos 165 e 306 do CTB, menos acidentes e menor índice geral de violência”.

Operação RMS

Em Madre de Deus, na RMS, dos 95 veículos entre carros e motocicletas abordados apenas ontem, 65 foram autuados por inconformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Desses, 15 foram removidos e oito liberados após comprovação de regularidade.

No final deste domingo, foi registrado um bloqueio da via organizado pelos populares com o objetivo de evitar que os veículos fossem removidos do local. Equipes da 10a. CIPM e do Batalhão de Polícia Rodoviária negociaram com os manifestantes a liberação da pista. Os veículos removidos foram levados ao pátio de Simões Filho.