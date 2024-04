Nota do Corpo de Bombeiros Militar do 18°BBM sobre unidade de Itamaraju

O Comando do 18° BBM vem através desta Nota à Imprensa informar que o processo para inauguração da sede da 2ª. Companhia de Bombeiros Militar do 18°BBM, com sede no município de Itamaraju, já se encontra em tramitação no Comando Geral da Corporação.

Conforme Termo de Convênio n° 003 CG – CBMBA/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal e o CBMBA, as obras para adequação das instalações físicas, através dos esforços envidados pela Gestão Municipal, se encontram em andamento, ainda apresentando pontuações no que tange à garagem para as viaturas (acesso, pavimentação com resistência aos veículos de grande porte e a cobertura), bem como, a instalação do serviço de radiocomunicação integrada e de outros equipamentos eletroeletrônicos, como dito, todas em andamento.

Desta forma, tão logo sejam concluídas as adequações supramencionadas, o CBMBA terá a grata satisfação em inaugurar a referida sede da Companhia concretizando oportunamente mais uma ação do seu Planejamento Estratégico de expansão pelo território baiano, em cumprimento ao seu mister de “Vidas alheias e riquezas salvar!”.

18° BBM / TEIXEIRA DE FREITAS