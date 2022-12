DF tem oportunidades de emprego com 50 vagas e salário de R$ 3 mil

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam a terça-feira (27) com 182 vagas de emprego. Destas, 50 são para o cargo de costureira, no Guará. Os salários variam entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, com direito a benefícios.

Quem tiver experiência como consultor de vendas pode concorrer a uma das 18 oportunidades disponíveis na Asa Norte. A escolaridade exigida é o ensino médio completo. A remuneração prevista é de R$ 2 mil.

Nesta terça, as agências também contam com vagas para pessoas com deficiência. Ao todo, são 11 chances para cargos como repositor de mercadorias (4), com salário de R$ 1.443,53, e auxiliar de limpeza (3), com remuneração de R$ 1.290,30. Os cargos exigem o ensino fundamental. As demais são para auxiliar de contabilidade (1), gerente de programas de TI (1) e operador de caixa (2).

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília

