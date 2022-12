DF teve 12 registros de bomba em 2022, 4 somente às vésperas da posse

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu um total de 12 ocorrências de suspeita de bomba neste ano na capital. Apenas nos últimos três dias, às vésperas da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foram quatro acionamentos.

Em apenas cinco das 12 ocorrências atendidas pela PM neste ano os artefatos realmente eram explosivos. Nas outras situações foram falsas ameaças.

De sexta-feira (23/12) a domingo (25/12), a Polícia Militar atuou em quatro casos do tipo. Em dois deles, havia bombas reais.

Quatro casos em três dias

Na primeira ocorrência, na sexta, um passageiro de ônibus foi preso suspeito de transportar uma bomba dentro de uma bolsa. O veículo parou na 216 Sul, após denúncia de uma passageira. Algumas horas depois, a polícia confirmou que não havia artefato algum dentro da mochila e liberou o homem que estava detido.

Já na manhã de sábado foram dois casos. Em uma das situações, o esquadrão antibomba da Polícia Militar do DF (PMDF) conseguiu neutralizou um artefato em área próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília. O acusado de tentar provocar o atentado na capital da República se identifica nas redes sociais como George Washington Oliveira Sousa e tem 54 anos.

Logo depois, equipes das forças de segurança se mobilizaram para desarmar uma suposta bomba perto da Base Aérea de Brasília. No entanto, os agentes encontraram apenas uma mochila com uma garrafa de água mineral dentro.

Por fim, na madrugada de domingo, uma nova suspeita de bomba mobilizou as forças de segurança do DF. O material encontrado na região do Gama, na DF-290, pesava cerca de 40 kg. No fim da noite de Natal, o esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especiais da PMDF foi ao local para realizar procedimentos técnicos e confirmou se tratar de explosivo. Em seguida, fez a detonação controlada do material.

Atentado

O caso da bomba armada por George Washington de Oliveira Sousa ocorreu na manhã de sábado (24/12). O artefato seria explodido com uso de dispositivo remoto, que chegou a ser acionado, mas falhou, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O motorista da carreta, que transportava querosene de aviação, percebeu a presença de uma caixa de papelão em um dos eixos do veículo. Ao abrir, encontrou duas “bananas” de dinamite e um detonador com “luzes piscando”.

Acionada, a PMDF, junto a equipes do Corpo de Bombeiros e das polícias Federal (PF) e Civil (PCDF), deflagraram uma operação para desativar a bomba.

Saiba quem é o homem preso após tentar explodir bomba no DF

George Washington foi preso na noite de sábado (24/12), horas após as forças de segurança recolherem o explosivo. Ele confessou que planejava um atentado para o dia da posse de Lula.

Veja imagens do suspeito e do arsenal apreendido:



george-washington-oliveira-sousa Empresário bolsonarista George Washington Oliveira Sousa

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 1 O empresário tem registro de CAC, mas as armas, as munições e os explosivos são ilegais

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 4 Parte do arsenal apreendido pela PCDF

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 3 Ele teria trazido a maioria do material do Pará, em uma caminhonete

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 7 O arsenal foi encontrado em um apartamento alugado do Sudoeste, área nobre do DF

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 5 Bolsonarista foi detido na noite de sábado (24/12), pela PCDF

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 23 O empresário confessou ser o dono da emulsão explosiva (espécie de bomba usada em garimpo) colocada próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 22 Munição encontrada com ele

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 21 Ele teria trazido a maioria do material do Pará, em uma caminhonete

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 20 Munição encontrada com ele

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 19 A ocorrência é investigada pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul)

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 18 O artefato foi colocado em um caminhão-tanque que entraria no aeroporto

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 17 Munição encontrada com ele

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 16 O delegado-geral da PCDF disse que a corporação investiga outros envolvidos no planejamento de atentados

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 15 O artefato foi colocado em um caminhão-tanque que entraria no aeroporto. Se explodido, teria provocado uma tragédia, segundo Robson Cândido

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 14 Empresário bolsonarista que planejava um atentado em Brasília com arsenal composto por armas e explosivos

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 13 Malas localizadas no carro do empresário

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 12 George Washington, 54 anos

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 11 Explosivos encontrados com ele pela PCDF

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 10 Com ele foram apreendidos seis explosivos

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 9 George Washington tem registro de caçador, atirador e colecionador (CAC), é paraquedista e apoiador radical do presidente Jair Bolsonaro (PL)

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 8 Material encontrado com o bolsonarista

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 6 O empresário estava hospedado em um apartamento alugado no Sudoeste

Imagem cedida ao Metrópoles

Homem preso com arsenal que pretendia fazer atentado na posse de Lula 2 O homem confessou que estava planejando um atentado para o dia da posse do presidente eleito Lula (PT)

Imagem cedida ao Metrópoles

Com George Washington, a polícia encontrou um arsenal composto por armas, munição e explosivos. Ele afirmou ter gastado cerca de R$ 160 mil em armas e R$ 600 em dinamite antes de sair de Xinguara (PA) para a capital federal, onde participava de atos em frente ao QG do Exército desde 12 de novembro.

A bomba encontrada perto do aeroporto havia sido fabricada um dia antes e poderia ser acionada por controle remoto, a distância de 50 a 60 metros. O criminoso afirmou ter entregado o explosivo para um conhecido, identificado como Alan Diego dos Santos Rodrigues, que ficaria responsável pela detonação.

Preso em flagrante por porte e posse ilegais de armas, além de crime de terrorismo, o bolsonarista teve a prisão convertida para preventiva na manhã de domingo. No mesmo dia, por questões de segurança, ele foi transferido da carceragem da PCDF para o Complexo Penitenciário da Papuda.

