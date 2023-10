Dia das Crianças 2023: veja 15 peças estilosas para vestir os pequenos

O Dia das Crianças 2023 está logo ali, e não há melhor maneira de celebrar essa data especial do que mimando os pequenos com roupas que refletem a personalidade deles. Neste ano, no quadro Vitrine M Fashion, a coluna reuniu uma seleção de 15 peças incríveis para vestir os baixinhos com muito estilo e atitude. A inspiração foram cinco crianças famosas que são verdadeiras referências de moda: North West, Bebel Borges, Blue Ivy, príncipe George e Ryan Romulus.

Vem conferir!

Aire, filho de Kylie Jenner, é sempre vestido com a pegada do streetwear do pai, Travis Scott Vestir crianças é um ato de amor e criatividade. É a oportunidade de celebrar a infância com uma abertura para os pequenos se expressarem enquanto desfrutam de conforto — que deve ser o principal ponto a ser levado em consideração nessa fase da vida. Afinal, as roupas infantis devem ser uma extensão da personalidade e das aventuras que as crianças irão presenciar.

A chave para o guarda-roupa infantil é a versatilidade. As roupas devem ser alegres, cheias de cores, texturas e estampas. No entanto, a prioridade deve ser a comodidade, para permitir que elas corram, pulem e dancem livremente. Os looks também precisam ser fáceis de lavar, porque brincadeira boa é aquela que deixa marcas de diversão também.

Titi, filha do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, gosta de usar cores vibrantes Kylie também é mãe de Stormi, que exala simpatia e estilo A filha do rapper brasiliense Hungria também ama ousar nas tonalidades Lulu é outra personalidade conhecida nas redes sociais pelas roupas que escolhe, sempre com cuidado e por vontade própria A princesa Charlotte tem oito anos e sempre aparece com visuais sofisticados e clássicos Na moda, algumas crianças tem se destacado. North West, a filha de Kim Kardashian e Kanye West, por exemplo, é conhecida por looks fashionistas. Ela foi, inclusive, nomeada a criança mais estilosa do mundo pela plataforma Electric Ride on Cars, após um estudo a partir de uma pesquisa no Google relacionada à moda.

Além dela, baixinhos como Blue Ivy (filha de Beyoncé), Bebel (filha da influencer Malu Borges), príncipe George (filho do príncipe William e de Kate Middleton) e Ryan Romulus (filha de Tracy Romulus), são exemplos de personalidades mirins que fazem sucesso com os looks usados.

No entanto, neste Dia das Crianças, vale lembrar a importância de deixar os pequenos experimentarem diferentes estilos e expressarem as próprias vontades por meio da moda. Com inspiração nas crianças fashionistas mencionadas, eles estarão prontos para arrasar em qualquer ocasião. Marcas como C&A e Renner oferecem peças divertidas e ousadas para eles explorarem esse universo fashion. Confira:

Dia das Crianças – Look 1 Para os pequenos ousados, como North, sapatos chamativos e cores vibrantes fazem um look marcante Jaqueta infantil, da Renner

R$ 69,90Comprar

Calça wide leg infantil, da Renner

R$ 119,90Comprar

Bolsa preta, da C&A

R$ 149,99 Comprar

Dia das Crianças – Look 2 Um casaco de tricô aconchegante é ideal para os dias mais frios. Galochas de glitter iguais as da Bebel dão um toque divertido ao visual Cardigã infantil em tricô bege, da Renner

R$ 95,90Comprar

Calça wide leg infantil, da Renner

R$ 79,90Comprar

Galocha infantil, da C&A

R$ 55,99Comprar

Dia das Crianças – Look 3 Jeans e preto é um como interessante para looks estilosos, mas básicos Jaqueta jeans juvenil, da C&A

R$ 129,99 Comprar

Calça legging infantil, da Renner

R$ 45,90Comprar

Bota coturno infantil, da Renner

R$ 79,90Comprar

Dia das Crianças – Look 4 A combinação de um suéter com camisa polo e bermudas contemplam uma estética clássica Camiseta polo infantil, da Renner

R$ 59,90Comprar

Blusa de tricô azul, da Renner

R$ 59,90Comprar

Bermuda de malha infantil vermelha, da C&A

R$ 45,99 Comprar

Dia das Crianças – Look 5 Cores chamativas podem ser introduzidas de maneira sútil aos looks Cropped infantil off-white, da C&A

R$ 19,99Comprar

Calça infantil parachute preta, da C&A

R$ 119,99Comprar

Tênis mule quadriculado colorido, da Renner

R$ 79,95Comprar

Vitrine M Fashion Todas as indicações reunidas nesta publicação foram selecionadas por uma equipe de colaboradores da coluna, em parceria com o Vitrine M. O time é responsável por uma curadoria especial, que inclui ampla pesquisa de itens alinhados com tendências atuais e preços considerados acessíveis.

Quando leitores adquirem alguma peça a partir desta matéria, o Metrópoles pode receber uma pequena comissão sobre a operação. É relevante destacar que os valores mencionados se referem à data de publicação e podem sofrer alterações, de acordo com os critérios de cada loja. O Metrópoles não comercializa os produtos ou serviços citados.