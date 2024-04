Dia do Rei é celebrado na Embaixada dos Países Baixos em Brasília

O rei holandês Willem-Alexander, a rainha Máxima e suas filhas, Amalia, Alexia e Ariane, celebraram o 57º aniversário do Rei Willem-Alexander na cidade de Emmen, na última quinta-feira (25/4). Nos Países Baixos, a data do aniversário do monarca reinante é um feriado nacional, chamado de Dia do Rei. Assim como acontece na Holanda, a Embaixada do Reino dos Países Baixos em Brasília também comemorou a ocasião em um evento bastante animado.

Além de trazer o espírito festivo da Holanda, o encontro também reiterou a relação amistosa entre os Países Baixos e o Brasil. “O Dia do Rei é uma ocasião para refletir sobre os laços sólidos que unem os dois países”, diz o embaixador André Driessen.

Dutch Royal Family Celebrates King’s Day In Emmen

Rei Willem-Alexander no Dia do Rei GEtty Images

Princesa Amalia, rainha Maxima, rei Willem-Alexander, princesa Alexia e princesa Ariane

Princesa Amalia, rainha Maxima, rei Willem-Alexander, princesa Alexia e princesa Ariane Getty Images

Rei Willem-Alexander com a população em Emmen

Rei Willem-Alexander com a população em Emmen Getty Images

“Este ano, prestamos uma homenagem especial ao fato de que foi há 50 anos que nos mudamos para nossas instalações em Brasília, neste belo e exuberante pedaço de selva holandesa no Brasil”, ressalta.

O embaixador André Driessen comemorou a paz e a liberdade dos Países Baixos e ressaltou a importância do feriado histórico e tradicional. “O Dia de Reis, para os holandeses, é especial! Celebramos tudo o que nos torna holandeses: uma sociedade aberta, inclusiva e inventiva”, salienta.

Vice-Embaixadora dos Países Baixos, Afke Mulder, e Embaixador dos Países Baixos, André Driessen Murilo Fagundes e o diplomata norueguês Odd Magne Ruud Embaixadora do Líbano, Carla Jazzar, embaixadora da Eslovênia, Mateja Kračun, e embaixadora do Haiti, Rachel Coupaud Embaixador dos Países Baixos, André Driessen Ex-governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg, Joice Dias e Baladeva Keilman Claudia Meireles e André Jorge Embaixador de Omã, Talal Al Rahbi, com Carol Kalil Burak Cevik e Dorotha Kalinda Lúcia Lins e Simone Perez Thiago Malva Guilherme Figueiredo, Murilo Fagundes e Paulo Silva Pinto Pavel e Dorotha Kalinda Gabriel Scorsin, Isabel Almeida, Loredana Kotinski e Paula Coutinho Apresentação do Choro Delas