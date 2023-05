Nunes Marques é internado por complicações de cirurgia bariátrica

Kássio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), foi hospitalizado por complicações de e cirurgia bariátrica revisional (fístula intestinal) realizada em 2012. De acordo com o boletim médico, o magistrado está no Hospital DF Star, em Brasília, sem sinais de infecções e deve receber alta já nos próximos dias.

“O Hospital DF Star informa que o ministro do STF Kassio Nunes Marques encontra-se em tratamento ambulatorial oriundo de complicação de cirurgia bariátrica revisional (fístula intestinal) realizada em outra instituição, com boa evolução, sem sinais de infecção e previsão de retirada do dreno para os próximos dias”, diz o boletim médico expedido neste domingo (7/5).

Quem acompanha o ministro são os médicos Ludhmila Hajjar, Mateus Saldanha, Luis Tenorio e Allisson B. Barcelos Borges

Não é a primeira internação

Como noticiou o Metrópoles em março, o ministro foi hospitalizado pelo mesmo motivo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. À época, ele chegou a ficar internado por 22 dias.

A estadia prolongada no Einstein no início do ano foi para garantir que o intestino voltasse a funcionar normalmente.

O ministro Kássio Nunes MarquesIgo Estrela/Metrópoles

O ministro do STF, Kassio Nunes Marques foi o primeiro indicado por Bolsonaro ao STF, em 2020Igo Estrela/Metrópoles

