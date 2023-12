‘Dia histórico’, diz Bira durante posse como prefeito de Mata de São João

Foto: Divulgação

19 de dezembro de 2023 | 22:00

Empossado como prefeito de Mata de São João, Bira (União Brasil) destacou que vai dar continuidade ao trabalho que “transformou o município” nas últimas duas décadas, durante solenidade realizada na Câmara Municipal, nesta terça-feira (19). O gestor prometeu avançar em novos projetos, afirmou estar preparado para o desafio e exaltou a data histórica para a cidade: “Depois de mais de 50 anos, um matense de berço assume a Prefeitura”.

“Sei da responsabilidade que pesa sobre meus ombros, mas encaro essa missão com o coração sereno e a segurança de quem se preparou nos últimos anos para esse desafio. E essa preparação foi na prática, no dia a dia, no convívio diário com as tomadas de decisão. Têm três anos que eu e João Gualberto compartilhamos a administração do município de Mata de São João”, disse Bira durante o discurso.

Ele falou ainda das realizações da gestão que tornam Mata um município “referência” no Estado. “Estamos consolidados no cenário nacional como um dos mais importantes destinos turísticos, temos 100% de educação integral, investimos mais de R$ 18 milhões na pavimentação de vias, lançamos o Cuidar, maior pacote de ações sociais da Bahia, que vai beneficiar 4 mil famílias, somos o município com 100% da cobertura de saúde, com 16 postos na sede, zona rural e litoral”, listou.

O agora ex-prefeito João Gualberto (PSDB) declarou estar tranquilo. “Bira é um cara responsável, que sempre esteve comigo em todas as decisões. Sei de sua capacidade e espero de coração que ele seja um prefeito melhor do que eu”, pontuou.

História

Agostinho Batista dos Santos Neto, o prefeito Bira, 50 anos, contou durante a cerimônia que seu primeiro emprego na Prefeitura de Mata foi como office boy. “Tenho certeza que minha mãe, Tia Maura, que me ensinou o valor do trabalho, da honestidade, da força de vontade, está cheia de orgulho de ver seu filho, hoje, tomando posse como prefeito”.

“A população de Mata de São João conhece minha história, acompanhou meus passos, mas minha mãe viu despertar meu interesse pela política. Foi lá na Praia do Forte, ajudando a ela, que conheci muita gente, ouvi suas histórias e busquei ajudá-las”, recordou.

Bira disse ainda que foi vereador por dois mandatos e que seu trabalho compromissado, realizado na Casa Legislativa, e o povo matense fizeram dele vice-prefeito e, hoje, prefeito da sua cidade natal.

Diversidade

Além do ex-prefeito João Gualberto e do secretariado municipal, a cerimônia contou com a presença da bancada de vereadores que formam a base do governo, o ex-prefeito Marcelo Oliveira, a ex-vice-prefeita Luciene Tavares e de representantes de diversos segmentos da sociedade civil – pastor evangélico, ialorixá, estudantes, deficientes, membros da comunidade LGBTQIA+, comerciantes, associação cultural, agricultores e autoridades militares.