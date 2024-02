Dicas do Cirurgião Plástico Dr. Josué Montedonio: Evitando Riscos na Busca pela Estética Ideal

O renomado cirurgião plástico, Dr. Josué Montedonio, da Clínica AudiMontedonio, compartilha valiosas dicas sobre os riscos associados à busca incessante por padrões estéticos, especialmente no que diz respeito à divulgação de “antes e depois” de procedimentos. Essa orientação surge em resposta às recentes mudanças nas regras de publicidade médica pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Individualidade é Fundamental: Cada pessoa é única, com características físicas e fisiológicas distintas. O Dr. Montedonio destaca a importância de entender que resultados específicos podem não ser replicáveis devido à singularidade de cada indivíduo.

Cuidado com Padrões Irreais: O uso excessivo das redes sociais e a exposição a imagens idealizadas podem levar a expectativas inatingíveis. Buscar reproduzir resultados baseados em imagens irreais pode ser prejudicial à saúde mental.

Escolha Consciente do Profissional: Ao optar por procedimentos estéticos, é crucial pesquisar e escolher um profissional qualificado, experiente e comprometido com a segurança do paciente. Certifique-se de verificar a infraestrutura do local e a qualificação da equipe.

Respeito à Ética Médica: O Dr. Montedonio destaca a importância de manter a ética médica, especialmente no contexto das recentes mudanças nas regras de publicidade. O uso de imagens de pacientes deve seguir critérios rigorosos e respeitar a privacidade.

Esclarecimento através da Educação: O cirurgião plástico enfatiza a importância de educar os pacientes de maneira ética e didática. Utilizar ilustrações e animações leves pode desmistificar crenças e evitar manipulação de imagens.

O Dr. Montedonio conclui reforçando a necessidade de preservar os mais altos padrões éticos na medicina estética e na cirurgia plástica. Ele espera que as autoridades reguladoras estabeleçam diretrizes rigorosas para garantir a integridade dos pacientes e promover uma abordagem ética na busca pela estética ideal.

https://www.instagram.com/jmontedonio?igsh=NmlrbnA3NGQxeG9h