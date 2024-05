Força Nacional e policiais temporários vão conter roubos no RS

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autoriza o envio de mais 100 agentes após pedido feito pelo governador Eduardo Leite

Com a medida, o contingente da força no Estado chegará a 220

PODER360 7.mai.2024 (terça-feira) – 23h50

atualizado: 8.mai.2024 (quarta-feira) – 1h19

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), informou nesta 3ª feira (7.mai.2024) que irá adotar medidas para garantir a segurança da população, conter saques em alojamentos e roubos.

Leite pediu ao Ministério da Justiça mais homens da Força Nacional e acionou governadores dos demais Estados do Sul para envio de efetivos policiais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou na tarde desta 3ª feira (7.mai) o envio de mais 100 agentes. Com isso, o contingente da força no Estado chegará a 220.

Outra medida será a contratação temporária de policiais da reserva. “Eu determinei a abertura de edital, com chamamento urgente, que é um programa do Estado que permite a contratação temporária de policiais que estão na reserva”, disse Leite, em entrevista a jornalistas.

O governador afirmou que deverá haver chamamento de 1.000 policiais para serem empregados também na segurança nas ruas, mas também em abrigos e outros locais com necessidade de reforço.

Em entrevista à TV Brasil, o superintendente da PF (Polícia Federal) no Rio Grande do Sul, Aldronei Rodrigues, informou que maioria dos saques foi registrado na Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com ele, grupos táticos de Santa Catarina e do Paraná chegarão à capital gaúcha para reforçar patrulhamento das cidades, junto com as forças policiais locais, como a Brigada Militar.

“Estamos dando um suporte e fazendo a segurança dos grupos de civis que estão atuando em resgate”, disse.

RECURSOS O governador anunciou também alocação de R$ 70 milhões, inicialmente, para serem divididos (cerca de R$ 200 mil) entre cada município atingido emergencialmente.

“Não dá para ficar pedindo burocracia. Tem que colocar o recurso na ponta [em cada município] para fazer com que os municípios tenham capacidade de resposta. Não dá nem tempo para a gente fazer levantamento de qual é a situação de cada município”, disse.

Leite disse que todos os municípios que estão decretando situação de emergência vão receber os valores. Será avaliada a variação do impacto do desastre entre os municípios. “A gente vai fazer novos repasses em breve”, disse.

Outra ação vai ser a disponibilização de um recurso de aproximadamente R$ 50 milhões para o programa “Volta por Cima”, para atender aproximadamente 20.000 famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza impactadas pelas cheias desde o ano passado.

“O dinheiro vai no cartão cidadão, mas vamos ter que refazer cartão de muitas famílias que perderam tudo.”

QUEDA DE TEMPERATURA Eduardo Leite lamentou que a situação climática tende a se agravar nos próximos dias. Uma frente fria que está se deslocando para o Rio Grande do Sul e isso deve provocar temporais generalizados no Estado, em todas as regiões. Segundo a previsão, as temperaturas vão despencar na noite de 4ª feira (1º.mai) e 5ª feira (2.mai) com estimativa de chuva forte na zona sul do Estado.

“Há uma 1ª projeção de que, entre 6ª feira e domingo, nós voltemos a ter chuvas muito fortes na metade norte do Estado, com incidência nos rios que já se elevaram e que já provocaram todos esses estragos”, disse o governador.

“Não será hora de voltar para casa. Não será hora de estar nos lugares que foram atingidos. A projeção é de que as chuvas possam gerar novos dias de fortes inundações”, disse Leite.

Segundo o governador, entre essas áreas, estão regiões que já foram atingidas, como o Vale do Taquari e a Serra Gaúcha.

“A gente ainda está acompanhando, monitorando a evolução, e vamos trazer esses alertas ao longo da semana. Então é um momento de grandes dificuldades, mas nós estamos muito dedicados a restabelecer serviços, manter o Estado funcionando e superarmos ainda esses novos desafios que vêm pela frente.”



Com informações da Agência Brasil.