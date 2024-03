Diego Alemão lamenta a morte do pai e desabafa: “Deixa um vazio”

Na noite desta terça-feira (5/3), o ex-BBB Diego Alemão usou as redes sociais para comunicar a morte de seu pai, Maximiliano Gasques, aos 76 anos, ao qual classificava de guerreiro da vida. “Deixa um vazio que palavras dificilmente podem preencher”, escreveu no Instagram.

“Nossos corações estão pesados e envoltos em uma tristeza profunda, pois comunicamos o falecimento de um ser querido incomparável, meu amado pai. Maximiliano Gasques. Sua partida deixa um vazio que palavras dificilmente podem preencher”, disse.

E continuou: “Maximiliano não foi apenas um pai, mas um guerreiro da vida, enfrentando cada desafio com uma coragem que nos inspirava. Sua jornada foi uma tapeçaria tecida com fios de luta, caráter e resiliência inquebrantáveis. Ele não apenas sobreviveu aos altos e baixos da existência, mas os abraçou com uma força de espírito admirável”.

Alemão ainda destacou que o genitor foi um exemplo de otimismo e esperança. “Maximiliano não era apenas um homem de caráter sólido; era uma fonte infinita de resiliência, uma inspiração viva. Sua jornada nos recorda que, mesmo nos dias mais sombrios, podemos encontrar luz se mantivermos a fé e a determinação”, pontuou.

Diego Alemão finalizou o texto de despedida desejando que o luto passe em breve. “Que as memórias de meu pai nos guiem nos dias difíceis e nos inspirem a abraçar a vida com a mesma paixão que ele dedicou à sua jornada. Com lágrimas nos olhos e corações partidos”, concluiu.