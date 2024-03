Mari Gonzalez fica presa em elevador e relata sufoco

Mari Gonzalez passou por um sufoco nessa terça-feira (26/3). A ex-BBB contou que ficou presa no elevador do prédio em que mora, junto com a mãe e mais dois amigos.

“Ontem foi um caos! O que eu mais temia que acontecesse comigo, aconteceu. Fiquei presa no elevador. Um elevador minúsculo lá em casa, bem pequenininho”, contou em um story compartilhado no Instagram.

Ela disse ainda que precisaram tomar algumas medidas por conta do calor e que também teve que controlar os próprios medos para não deixar a mãe mais assustada.

“Começou a ficar abafado e a gente tirou a roupa. Elevador pequeno, não tem ventilação, o espelho começou a ficar embaçado. Eu sou claustrofóbica, mas como minha mãe começou a ficar agoniada, dei uma segurada”, disse.

A apresentadora relatou que os celulares tinham sinal suficiente para que eles pedissem socorro aos responsáveis pelo prédio. Além disso, contou que também ligou para o pai dela em busca de ajuda.

“Fui dormir ontem sem acreditar. Estou rindo agora, mas de nervoso”, finalizou a influenciadora.

Mari Gonzalez – Look – David Koma – Semana de Moda

Versátil, Mari Gonzalez consegue segurar desde looks elegantes até produções ousadas, incarnando diferentes papéis @marigonzalez/Instagram/Reprodução

Mari Gonzalez

Mari Gonzalez participou do BBB20 Reprodução/Instagram

Mari Gonzalez – Look – Campanha Misci

A marca Misci, do estilista Airon Martins, tem apostado em um casting de desfiles diverso, composto não só por modelos. Já convidou Mari Gonzalez, Paulo André, Duda Beat e Giovanna Ewbank para desfiles Luca Oliva/Misci/Divulgação

mari-gonzalez-bbb202

Ela ficou no Top 5 da edição Reprodução/TV Globo

BBB20 Mari Gonzalez

Isso aconteceu enquanto ela fazia uma transmissão ao vivo e assistia a live de Joelma Victor Pollak/Globo

mari-gonzalez-bbb20

E ex-BBB Globo/Reprodução

Mari Gonzalez revela destino da mansão que está construindo com Jonas Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach ficaram juntos por quase 9 anos, mas terminaram o relacionamento em outubro do ano passado e já foram vistos ficando com outras pessoas. Entretanto, o ex-casal está construindo uma mansão, que se tornaria o seu lar. Agora, com o fim do namoro, a ex-BBB revelou o destino do imóvel.

“A gente ainda está construindo e está ficando linda. A obra atrasou, era para entregarem perto do Natal do ano passado. Mas é obra sendo obra. Vamos terminá-la, mas não decidimos o que vamos fazer. Se nós vamos ficar para nós dois, se vamos alugar. Há uns dias estávamos vendo a piscina, que ficou perfeita, e comemoramos”, declarou, em entrevista à Quem.

Mari disse, ainda, que o imóvel sairá do jeito que o ex-casal pensou e que vai mostrar o resultado nas redes. “A casa vai ficar maravilhosa do jeito que a gente sonhou. Logo mais a gente vai mostrar, nas redes sociais, quando ela ficar pronta”, relatou.

Apesar do fim do namoro, a apresentadora contou que eles continuam celebrando a construção da mansão. “A gente continua vibrando pela casa porque é um sonho nosso. Sempre foi e continua sendo. Eu e Jota nos amamos tanto. A gente é tão parceiro que temos uma união e amizade mesmo. Nos apoiamos em tudo”, disse.

Por fim, ela falou sobre a parceria com Jonas. “Acho isso muito lindo é uma das coisas que tenho mais orgulho. As pessoas sempre comentaram sobre isso na gente e continuamos assim. Estamos juntos e é o que falo para ele e ele fala para mim: estaremos juntos”, aponta.