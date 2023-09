Diego Alemão teria pegado arma após moradores jogarem água nele

Diego Alemão foi preso na manhã dessa terça-feira (26/9) por porte ilegal de arma de fogo, mas liberado pouco depois após pagar R$ 4 mil de fiança. Em depoimento à polícia, um taxista explicou que as ameaças do ex-BBB começaram após moradores de Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, jogarem água nele.

O campeão do BBB7 estaria andando na rua, brigando com algumas pessoas e com uma arma de fogo na mão. O taxista explicou que Alemão pediu para ir à Barra da Tijuca e o profissional, assim que o famoso se acalmou, iniciou o trajeto. Entretanto, pouco depois, o veículo foi parado pela Polícia Militar e empresário foi preso por porte ilegal de arma de fogo e munição.

Diego Alemão

Diego Alemão deixa delegacia após pagar fiança JC Pereira / AgNews

Diego Alemão

Diego Alemão deixa delegacia após pagar fiança JC Pereira / AgNews

Diego Alemão

Diego Alemão deixa delegacia após pagar fiança JC Pereira / AgNews

Diego Alemão – ABRE

Vídeo: exaltado, Alemão ataca imprensa e faz acusação contra De Luca Fotos: JC Pereira / AgNews

Diego Alemão

Diego Alemão deixa delegacia após pagar fiança JC Pereira / AgNews

Diego Alemão

Diego Alemão deixa delegacia após pagar fiança JC Pereira / AgNews

Diego Alemão

Diego Alemão Instagram/Reprodução

Diego Alemão

Ele foi detido por embriaguez ao volante, desacato e lesão corporal Instagram/Reprodução

Diego Alemão

Diego Alemão Divulgação

iris diego alemao fanni

No reality, ele viveu um triângulo amoroso com Fani e Siri Reprodução/ Instagram

Por fim, o profissional relatou que viu quando Alemão entrou no carro com a arma e que no local há câmeras de segurança que podem ter captado as ameaças do ex-BBB.

Os policiais informaram que o empresário falava que daria tiros em uma esquina de Ipanema. Alemão ainda teria negado que o revólver fosse seu ou do taxista.