Conheça o novo affair de Babal, irmão de Lucas Guimarães

A coluna LeoDias descobriu o perfil do novo affair de Babal, irmão de Lucas Guimarães, e te conta agora tudo sobre a nova amada no famoso. Os dois já foram clicados juntos publicamente e estão sendo apoiados por Carlinhos Maia e Lucas.

Babal está vivendo um affair com Crislayne Monteiro, influenciadora digital de Alagoas. Com 607 mil seguidores no Instagram, a ruiva publica fotos diárias de seus treinos de musculação e vive divulgando cliques das viagens que faz. Os dois se seguem na rede social e até então mantinham a discrição na web.

O relacionamento dos dois está sendo apoiado pela família e eles até já viajaram juntos. O marido de Lucas postou em seus Stories do Instagram fotos e vídeos do influenciador digital ao lado de uma ruiva.

Lucas também demonstrou estar feliz e torcendo pelo novo casal. “Desejo paz, muita alegria e muito love. Acho que eles estão se gostando já, eu sinto quando meu irmão está apaixonado”, disse ele nas redes.