Diesel lança campanha com recordistas do Guinness Book; confira

Com a peculiaridade como uma aliada da moda, a marca italiana Diesel lançou uma campanha em parceria com o Guinness World Records. A ação é protagonizada por pessoas que estão inscritas no livro dos recordes por diversos motivos. Essa é mais uma das iniciativas da etiqueta com temas excêntricos e fantasiosos, comuns desde a chegada do diretor criativo Glenn Martens.

Vem conferir!

A campanha simula um programa televisivo de talentos Um senhor de 91 anos, reconhecido como o fisiculturista mais velho do mundo; a pessoa mais flexível; e a dona da maior língua do globo. Esses são alguns dos protagonistas da campanha da Diesel intitulada Welcome to Successful Living (Bem-Vindos à Vida Bem-Sucedida, em tradução livre), criada para a temporada de primavera/verão 2024.

A nova campanha, em fotos e vídeo, cria uma narrativa para simular os programas de TV que descobrem talentos, tradicionais nos Estados Unidos há décadas. A coleção reúne as peças ready-to-wear (prontas para vestir) da marca especializada no jeans, e integra múltiplos acessórios, como mochilas, calçados, correntes e óculos escuros.

Chanel Tapper, dona da língua mais longa do mundo está na campanha Peça da ação publicitária Jim Arrington, o fisiculturista mais velho do mundo Diesel entrou de vez na inclusão do singular Nova visão da Diesel Segundo a campanha, os recordistas não apenas demonstram habilidades extraordinárias, mas também personificam o espírito da Diesel: ousado, disruptivo e inclusivo. O diretor criativo, Glenn Martens, assumiu a Diesel em 2020 e, desde então, busca estampar, nos lançamentos, personagens que fogem dos padrões comerciais e que, muitas vezes, podem causar estranheza ao público.

A sátira também está presente no novo estilo publicitário da Diesel. Em novembro de 2023, a etiqueta italiana lançou uma campanha que brincava com elementos de filmes pornográficos, demonstrando uma fuga dos padrões não apenas estéticos, mas também morais.

Campanha de 2023 A Diesel costuma divulgar lançamentos por meio de “bizarrices” A parceria da Diesel com o Guinness World Records é mais um passo da transformação da imagem que a grife passa desde a chegada do novo diretor criativo. O espírito irreverente é refletido nas peças publicitárias que mostram um mundo poucas vezes explorado na indústria da moda.