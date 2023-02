Dino anuncia fechamento do espaço aéreo em área Yanomami ‘nas próximas semanas’

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), anunciou nesta quinta-feira, 16 que o governo federal pretende fechar o espaço aéreo no território Yanomami – em Roraima – nas próximas semanas. Segundo o chefe da pasta, “essa medida deve ser antecipado para agilizar a saída de garimpeiros que ainda permanecem em pequeno número”. O ex-governador do Maranhão explicou que, segundo estudos da Polícia Federal, havia uma janela de tempo ampla, já que as ações de fechamento do espaço aéreo estavam previstas para ocorrer apenas nos próximos meses, houve uma diminuição no ritmo da saída dos garimpeiros. “Provavelmente, na próxima semana haverá uma análise com um prazo de fechamento. Empiricamente, nós não temos a contagem, mas a Polícia Federal e delegados de Roraima, hoje, afirmaram que ainda permanecem garimpeiros lá. No momento, em que ainda há pessoas que insistem em descumprir a lei, temos que adotar novas medidas”, disse. No entanto, Dino ressaltou que ainda haverá uma reunião depois do feriado do Carnaval com o ministro da Defesa, José Múcio, para implementar a medida. “Não é uma decisão que afeta apena so ministério da Justiça. Nós temos duas missões: uma, desintrusão. Outra é a investigação, que tem evoluído semanalmente”, disse. Em relação às operações que ocorreram na região indígena, Dino afirmou que as ações da PF conseguiram elucidar um esquema bilionário de extração e comercialização de ouro ilegal através de empresas que faziam lavagem e venda de notas frias das pedras preciosas.

