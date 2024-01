Dino e Lewandowski iniciam transição na Justiça

Ministro aposentado do STF afirmou que deve dar continuidade ao trabalho realizado pelo seu antecessor no comando do ministério

Flávio Dino entregou a Lewandowski o broche oficial usado pelo chefe do Ministério da Justiça Natália Veloso/Poder360

Natália Veloso 23.jan.2024 (terça-feira) – 15h37



O ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, recebeu nesta 3ª feira (23.jan.2024) o ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski para iniciar a transição de comando do ministério. Dino vai para o STF em 22 de fevereiro e no seu lugar ficará Lewandowski, nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na 2ª feira (22.jan) no Diário Oficial da União.

Os ministros se reuniram com a equipe atual do ministério e com alguns nomes já escolhidos por Lewandowski para a sua gestão. Todos acompanharam o ministro durante seu mandato no STF. Eis os convidados do novo ministro:

Ana Maria Neves – chefe de gabinete; Manoel Carlos de Almeida Neto – secretário-executivo; Marcelo Pimentel; ⁠Lílian Melo; Nathasha Côrrea; Durante a abertura da reunião, Lewandowski disse que não deve realizar uma transição no ministério, mas, sim, dar continuidade ao “excelente” trabalho realizado por Dino.

O atual ministro da Justiça afirmou que seu cargo “está em boas mãos” e elogiou o trabalho de sua equipe atual. Ele desejou “sorte, sucesso e proteção” ao seu sucessor.