Diretora é exonerada, após se tornar alvo de investigação em Itamaraju

Baseados nas denúncias, somadas às investigações da Polícia Civil de Itamaraju contra a servidora pública e diretora do Colégio Estadual Professora Aurivaldina Joazeiro (antigo colégio modelo), o governo estadual tomou como decisão, publicar a exoneração de ALINE DE SOUZA GALISA, acusada de desviar cartões de auxílio estudantil.

Com o avanço das investigações promovidas pelo delegado Gilvan de Meireles Prates e sua equipe, foi possível revelar um esquema criminoso.

A acusada chegou a prestar depoimento e medidas foram adotadas pelo poder judiciário.

A decisão do governo foi publicada nesta sexta-feira (26) de abril, com base no ART. 18 DO DECRETO Nº 16.385, na portaria Nº 00781665 e edição 23898 do diário oficial