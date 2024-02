Discordo profundamente de Lula, diz Blinken após fala sobre Holocausto

Secretário de Estado norte-americano diz que apesar das discordâncias, EUA e Brasil precisam agir em conjunto para acabar com a guerra

Blinken já havia deixado clara a posição de discordância do governo norte-americano sobre o assunto na reunião que teve com Lula na 4ª feira (21.fev) em Brasília Fernando Frazão/Agência Brasil – 22.fev.2024

PODER360 22.fev.2024 (quinta-feira) – 21h34



O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, voltou a discordar publicamente nesta 5ª feira (22.fev.2024) da comparação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre a ação militar de Israel na Faixa de Gaza e o genocídio de judeus promovido por Adolf Hitler.

“Temos muitas agendas em comum. Mas eu discordo plenamente e profundamente sobre a comparação feita com o Holocausto. Mas isso acontece com os amigos. Podemos ter discordâncias e ao mesmo tempo trabalhar juntos. E concordamos que precisamos agir em conjunto para terminar o conflito”, disse Blinken a jornalistas.

Blinken já havia deixado clara a posição de discordância do governo norte-americano sobre o assunto na reunião que teve com Lula na 4ª feira (21.fev) em Brasília.

O secretário disse, também, que a melhor forma de encerrar o conflito na Faixa de Gaza é “trabalhar em relação aos reféns”, algo que, segundo ele, está em constante discussão.

“[Resolver o impasse sobre os reféns] é o caminho mais rápido e eficiente para chegarmos aonde queremos. Queremos o fim desse conflito o mais rápido possível. E que cesse o sofrimento dos inocentes, pegos nesse fogo cruzado do Hamas. Também devemos pensar no período pós-guerra”, disse Antony Blinken.

O representante do governo Biden veio ao Brasil para participar da reunião de ministros de relações Exteriores dos países do G20. O encontro foi ofuscado pela tensão entre o governo brasileiro e Israel, já que Lula foi considerado “persona non grata” no país, que exigiu uma retratação do petista.

Nesta 5ª (22.fev), o chanceler brasileiro Mauro Vieira disse no encerramento da reunião que o G20 é unânime sobre a criação de um Estado palestino como solução para o conflito.