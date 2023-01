Discreta, Marieta Severo vive há anos casamento com seu grande amor

A atriz Marieta Severo raramente é clicada ao lado do escritor Aderbal Freire, de 81 anos; principalmente após ele ter sofrido um AVC 08/01/2023 11:51, atualizado 08/01/2023 11:51

Divulgação

Marieta Severo tem uma carreira consagrada na televisão, a atriz é lembrada principalmente pelo seu papel em A Grande Família, onde interpretou a inesquecível Dona Nenê. Mesmo com todo o assédio da imprensa e as redes sociais, a veterana busca manter sua vida pessoal discreta e raramente vira notícia sem ser pelo seu trabalho.

Para quem não sabe a artista é casada há anos, mas em raras ocasiões foi clicada ao lado do amado, principalmente nos últimos anos, após ele ter sofrido um AVC – Acidente Vascular Cerebral.

