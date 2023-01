Metrópoles vai ao estádio do milésimo gol de Pelé; e não é o Maracanã

Historiadores vivem numa queda de braço sobre o milésimo gol de Pelé. Há os que dizem que aconteceu numa cobrança de pênalti, às 23h23 da noite de 19 de novembro de 1969, em partida entre Vasco e Santos, válida pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, no Maracanã.

Mas teria ocorrido um erro de cálculo, porque a estatística oficial ignorou um gol feito nos primeiros anos de sua carreira, em 1959, quando Pelé estava no serviço militar e defendia a seleção do Exército. O gol esquecido foi marcado por Pelé no Sul-Americano militar daquele ano, em jogo disputado no Rio, contra o Paraguai”.

Então, isso significa dizer que o gol 1.000 de Pelé foi marcado cinco dias antes, no amistoso contra o Botafogo-PB, no dia 14 de novembro de 1969, em João Pessoa.

O Santos ganhou por 3 x 0, Pelé fez um de pênalti – que seria verdadeiramente o milésimo e não o gol 999.

Neste dia 31/12, a coluna Futebol Etc esteve no antigo Estádio Olimpico de João Pessoa, bem debaixo da trave em que o Rei teria anotado o gol mil. Confira no vídeo.

