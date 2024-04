Disputa para Prefeitura de Manaus tem empate técnico, diz pesquisa

O prefeito David Almeida aparece com 29,3% dos votos, ante 25,9% do deputado federal Amom Mandel

Da esquerda para a direita, o prefeito David Almeida e o deputado federal Amom Mandel, os concorrentes à Prefeitura de Manaus mais bem colocados nas pesquisas reprodução/Instagram e Mário Agra/Câmara dos Deputados

16.abr.2024 (terça-feira)



Levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta 3ª feira (16.abr.2024), mostra o prefeito David Almeida (Avante) tecnicamente empatado com o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) na disputa eleitoral em Manaus, no Amazonas.

Em um dos cenários pesquisados, o atual prefeito aparece com 29,3% das intenções de voto, ante 25,9% do seu principal rival no pleito.

Leia o resultado:

David Almeida (Avante) – 29,3%; Amom Mandel (Cidadania) – 25,9%; Capitão Alberto Neto (PL) – 11,5%; Roberto Cidade (União Brasil) – 7,6%; Marcelo Ramos (PT) – 6,3%; Maria do Carmo (Novo) – 2,9%; Wilker Barreto (PMN) – 2,5%; não sabem ou não responderam – 5,9%; nenhum/branco/nulo – 8,3%. Em um 2º cenário, sem Barreto, o resultado foi semelhante:

David Almeida (Avante) – 29,5%; Amom Mandel (Cidadania) – 26,4%; Capitão Alberto Neto (PL) – 12,0%; Roberto Cidade (União Brasil) – 7,8%; Marcelo Ramos (PT) – 6,8%; Maria do Carmo (Novo) – 3,1%; não sabem ou não responderam – 7,0%;

nenhum/branco/nulo – 7,5%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número AM-05496/2024. As entrevistas presenciais foram realizadas de 10 a 15 de abril de 2024, com 800 eleitores. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro, de 3,5 pontos percentuais. Eis a íntegra do levantamento (PDF – 552 kB).

AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO Os pesquisadores também questionaram os eleitores sobre a avaliação e aprovação das administrações municipal, estadual e federal. O governo de David Almeida foi aprovado por 59,9% dos entrevistados, ante 35,6% que o desaprovam e 4,5% que não souberam responder ou não opinaram.

A gestão manauara foi avaliada como ótima ou boa por 42,4% dos eleitores consultados. Outros 31,8% classificaram-na como regular; 24,2% disseram ser ruim ou péssima e 1,6% não souberam responder ou não opinaram.

Questionados sobre a administração do governador Wilson Lima (União Brasil), 46,5% disseram aprovar, enquanto 51% desaprovam e 2,5% não souberam responder ou não opinaram. A avaliação do governo foi considerada ótima ou boa por 30,5%; regular por 30,9%; ruim ou péssima por 36,9%; e 1,8% não sabem ou não opinaram.

A opinião dos manauaras em relação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi a pior entre as consultadas. Enquanto 43,4% aprovam, 52,9% desaprovam e 3,8% não sabem ou não opinaram. A avaliação do governo foi classificada como ótima ou boa por 29,5% dos respondentes da pesquisa; regular por 23,4%; ruim ou péssima por 44,7%; e 2,4% não souberam responder ou não opinaram.

