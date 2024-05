Lula volta a defender acordo entre o Mercosul e o Japão

Tema deve ser discutido durante a visita do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, ao Brasil nesta semana

Durante café com jornalistas japoneses, Lula (foto) disse que convidaria o Japão para acordo com Mercosul; o tema ainda precisa ser discutido com os outros países do bloco Sérgio Lima/Poder360 – 23.abr.2024

PODER360 30.abr.2024 (terça-feira) – 21h37



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender nesta 3ª feira (30.abr.2024) um acordo entre o Japão e o Mercosul (Mercado Comum do Sul). Segundo o petista, o assunto ainda precisa ser discutido com os outros países que integram o bloco sul-americano.

A declaração se deu durante café da manhã com jornalistas japoneses, dias antes da visita do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, ao Brasil nesta semana. A chegada do premiê está prevista para 5ª feira (2.abr).

“Eu não sei se está na minha pauta, mas se não estiver, agora vai entrar na pauta, que é convidar o Japão para fazer um acordo com o Mercosul”, disse Lula.

Um eventual acordo entre o Japão e o Mercosul já foi discutido entre os 2 líderes. O presidente brasileiro mencionou a possibilidade depois de conversa por telefone com o primeiro-ministro japonês em abril.

Durante visita do primeiro-ministro do Vietnã, Phạm Minh Chính, Lula também disse que era interesse do Brasil “aproximar” o Mercosul da Ásia.