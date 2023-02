Distritais assinam nota pedindo volta de Ibaneis ao comando do GDF

Pelo menos 13 dos 24 deputados distritais da Câmara Legislativa do DF (CLDF) assinaram até a noite desta terça-feira (7/2) uma nota dirigida ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em que pedem o retorno imediato do governador afastado Ibaneis Rocha (MDB) ao Palácio do Buriti. A iniciativa foi inspirada no movimento parecido feito pela bancada da capital na esfera Federal.

O documento foi protocolado pelo parlamentar Joaquim Roriz Neto (PL). No texto, ele destaca que o afastamento já não seria mais justificável, levando em consideração o relatório do ex-interventor federal na Segurança Pública Ricardo Capelli.

O distrital também ressaltou no texto o repúdio aos atos de vandalismo. “É importante deixar claro todo nosso repúdio e reprovação aos atos de vandalismo e ataques a nossa democracia, estamos acompanhando de perto todo o processo de individualização, identificação e punição aos envolvidos”.

Confira a nota completa

Até a publicação desta reportagem, além de Joaquim Roriz Neto, tinham assinado a nota Martins Machado (Republicanos), Rogério Morro da Cruz (PMN), Doutora Jane (Agir), Daniel Donizet (PL), Jorge Vianna (PSD), Thiago Manzoni (PL), Jaqueline Silva (Sem partido), Robério Negreiros (PSD), João Cardoso (Avante), Hermeto (MDB), Pepa (PP) e Iolando (MDB).