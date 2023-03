Michelle embarca rumo a Orlando para encontrar Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro embarcou na manhã desta terça-feira (14/3) rumo a Orlando, no Estados Unidos, para encontrar o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Veja fotos do embarque:

Michelle Bolsonaro no aeroporto

Michelle Bolsonaro embarca para os Estados Unidos. Ela vai encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro Breno Esaki/Metrópoles

Michelle Bolsonaro no aeroporto

Michelle acompanhada do amigo e maquiador Agustín FernandezBreno Esaki/Metrópoles

Michelle Bolsonaro no aeroporto

Os dois tiveram problema com o embarque por causa do comprovante da vacina de Covid-19Breno Esaki/Metrópoles

Michelle Bolsonaro no aeroporto

A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle BolsonaroBreno Esaki/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-03-14 at 08.20.20 (1)

Michelle no Aeroporto Internacional de Brasília

WhatsApp Image 2023-03-14 at 08.20.19 (1)

Ex-primeira-dama embarca para os EUA

Ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Michelle avisou que pretende voltar ao Brasil a tempo de participar do evento que o partido prepara para a posse dela como presidente do PL Mulher.

A cerimônia, como noticiou a coluna, está marcada para 21 de março, mesmo dia do aniversário de 68 anos de idade de Bolsonaro. No dia seguinte, é o aniversário da própria Michelle.

A ex-primeira-dama viajou para Orlando num voo direto que parte de Brasília na manhã desta terça. Ela está acompanhada do maquiador Agustin Fernandez, amigo pessoal de Michelle.

Será a primeira vez que a ex-primeira-dama e Bolsonaro se encontram pessoalmente após vir à tona o caso do contrabando das joias doadas pela Arábia Saudita ao ex-presidente.

Passaporte diplomáticoNas fotos feitas pelo Metrópoles no momento em que Michelle embarcava, é possível ver ela segurando um passaporte diplomático. O documento tem a cor vermelha, diferente do passaporte comum, que é azul.

Segundo fontes do Itamaraty ouvidas pela coluna nesta terça, a ex-primeira-dama segue tendo direito ao passaporte diplomático por ser familiar de um ex-presidente da República.