Dívida pública federal bate recorde e ultrapassa R$ 6,2 trilhões

O estoque da dívida pública federal teve alta 2,01% em agosto, em relação a julho, totalizando R$ 6,265 trilhões. Esse foi o maior valor registrado na série histórica do indicador, iniciada em 2004. Na comparação com o mesmo mês de 2022, houve um aumento de cerca de 8%, quando a dívida estava em R$ 5,781 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (27/9) pelo Tesouro Nacional.

A dívida pública é emitida pelo governo federal para financiar o déficit orçamentário. Isso quer dizer que ela é usada para cobrir as despesas que superam a arrecadação com impostos, contribuições e outras receitas.

De acordo com o Tesouro, o aumento do estoque da dívida pública em agosto refletiu a emissão líquida de R$ 59,27 bilhões no período.

Ainda em agosto, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi), a parte que pode ser paga em moeda nacional, avançou 1,94%, para R$ 6,028 trilhões. A dívida pública federal externa (DPFe), paga em moeda estrangeira, teve alta de 3,71%, atingindo R$ 237,46 bilhões.