Divulgada a programação do Prado Moto Rock 2023

A festa acontece da próxima terça-feira até o domingo, dias 21 a 26 de março, respectivamente.

O evento é uma realização da APRHOPE (Associação Pradense de Restaurantes, Hotéis, Operadoras, Pousadas e Estabelecimentos Comerciais) em parceria com a Prefeitura de Prado e o comércio local.

As vedetes da festa são belas e potentes motos. O ronco dos motores é de ferver o sangue. A adrenalina nas alturas é um convite para curtir as diversas atrações da festa, muitas delas com covers de grandes bandas e muitos clássicos do rock.

A programação tem as bandas Voz do Brasil, Terminal V8, Ks Band, Simetria, Go Home (U2), Locomotive (Guns and Roses), Lurex (Queen), Banda Alphorria, Banda Terceiro Dia, Mel e Banda, Tutu Marambah, Camaro (Clássicos do Rock), Johnny Show Rock, Diógenes e Banda, Dr. X e uma atração surpresa, oferecida pela Prefeitura de Prado. Confirma na imagem a programação completa.

Para a Secretária de Turismo, Iracema Ribeiro, “o Prado MotoRock já faz parte do calendário, da tradição e da cultura do município, com a população sempre de braços abertos para os visitantes e frequentadores do evento, que conta com grande potencial de atrair pessoas de várias partes do país “, disse.