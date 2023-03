Formatura dos novos atiradores do Tiro de Guerra 06-025

Aconteceu na manhã deste sábado (04) de março, a formatura de matrícula dos jovens que comporão o grupamento de atiradores do Tiro de Guerra 06-025 “Guardião do Monte Pescoço”, situado em Itamaraju-BA.

A marcialidade impecável, retocada pela forma vibrante da entonação do Hino Nacional, cominada com a entrega simbólica da chave do município ao atirador mais jovem, outorgando-lhe guardião e depositário fiel dos valores de civismo e patriotismo, guardados pelo povo de Itamaraju, foram os pontos de destaque da solenidade. Porém, o ápice do evento ficou marcado quando a tropa se retirou, com seu traje civil, e retornou devidamente uniformizado [de corpo e alma].

Antes do início da formatura, o Subtenente Jermesson, Chefe de Instrução, teve um momento de conversa com os familiares dos atiradores sobre as atividades que serão desenvolvidas no corrente ano, sob a orientação e supervisão do comando da 6ª Região Militar, sediada em Salvador.

Em suas palavras, o Chefe de Instrução foi enfático ao dirigir-se aos atiradores: “durante o período de formação não lhes prometo vida fácil, mas sim, minha dedicação integral para que os senhores tenham uma formação à altura que a nossa sociedade espera, confia e merece.”

Além dos familiares, empresários e diversos segmentos do município prestigiaram o evento, com expectativa de manter a parceria com a instituição com interesse na continuidade da formação de excelência prestada aos atiradores itamarajuenses.

Representando o prefeito Marcelo Angênica, o Sr Luiz Pita, Chefe de Gabinete, destacou a importância de cada jovem, ora incorporado, no contexto da manutenção da soberania nacional e os concitou a aproveitarem todo o conhecimento que será passado, pois [eles] serão ferramentas imprescindíveis para caminharem na senda da dignidade e honradez.