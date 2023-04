River Acqua Park lança festival que contará com grande nomes da música

O River Acqua Park, melhor Parque Aquático de Minas Gerais, lança o River Land, primeiro Festival de Outono em Santa Bárbara. O parque é situado no meio das maravilhosas montanhas mineiras.

img1



img2



Cercado de cidades históricas como Ouro Preto, Mariana, Caeté, Barão de Cocais contará com um grande elenco de artistas renomados.

O evento acontece nos dias 2 e 3 de junho contando com Bruno Martini, que vai cantar com o DJ Alok no festival Tomorrowland 2023.

O Festival de Outono terá atrações como Lucas Lucco, DJ Marvin, Marcelo Bhering, Mistura do Samba, Otuuz e Ingrid Leonara. Os ingressos podem ser comprados no Sympla.