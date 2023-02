DNA derruba tese da defesa de Daniel Alves e reforça provas de violência sexual

Investigado por agressão sexual contra uma mulher em uma boate no final de 2022, o jogador Daniel Alves está preso em Barcelona desde 20 de janeiro. Em mais uma etapa da coleta de provas, um exame de DNA comprovou a existência de restos de sêmen nas amostras intravaginais da vítima, segundo o jornal El Periódico.

O resultado enfraquece o argumento da defesa do jogador, que alega que a mulher apenas praticou sexo oral.

Após as agressões, a jovem foi encaminhada ao Hospital Clínic e submetida a exame pericial. Restos de sêmen apareceram nessas amostras e na roupa íntima da mulher.

Em paralelo, a Polícia Científica de Mossos d’Esquadra efetuou uma vistoria técnica na boate e encontraram restos de sêmen no chão do banheiro. Amostras também foram coletadas do vestido entregue pela vítima à polícia.

Em janeiro, Daniel Alves entregou voluntariamento uma amostra de seu DNA para a investigação.

Os exames feitos na jovem de 22 anos dia da denúncia já havia comprovado a penetração vaginal, além de encontrar marcas de mordidas, arranhões e hematomas no corpo da mulher. A defesa de Daniel Alves segue afirmando que a relação dos dois foi consensual.