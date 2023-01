Homem é assassinado em comunidade de Prado

Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros nesta terça-feira (17), numa comunidade pertencente ao município de Prado, vítima de vários disparos de arma de fogo.

O crime foi registrado na Associação Tororão na região litoral da Praia da Paixão, onde dois criminosos ocupando uma motocicleta, aproximaram da vítima e abriram fogo.

O homem identificado como Clidionor Malta Cabral Junior, foi alvejado nas costas e nuca por disparos de arma de fogo de calibre 380. Após a sequência de disparos os criminosos fugiram, tomando rumo desconhecido.

Populares mantiveram contato com as autoridades policiais e o local do assassinato foi isolado.

O delegado Kleber Eduardo Goncalves, autorizou o levantamento cadavérico e o corpo foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa, para o IML de Itamaraju.

Uma investigação deverá determinar a motivação e autoria do homicídio.

