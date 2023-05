Doce Maravilha contará com Gilberto Gil e Caetano Veloso; veja line-up

Sorte do público que vai ao festival Doce maravilha. Ninguém mais, ninguém menos que os ídolos Gilberto Gil e Caetano Veloso estão confirmados. Com a curadoria do produtor e jornalista Nelson Motta, o megaevento vai acontecer nos dias 12 e 13 de agosto na Marina da Glória, no Rio.

O festival vai celebrar a diversidade com grandes encontros no palco. Gil terá a companhia do grupo Baiana System. A dupla Anavitoria vai cantar com Rubel, Margareth Menezes vai se apresentar com Luedji Luna, Adriana Calcanhotto se junta a Rodrigo Amarante e João Gomes convida Vanessa da Mata. Também haverá o resgate de sucessos que marcaram época. Caetano vai comemorar os 50 anos do álbum Transa. Michael Sullivan vai tocar sucessos de Xuxa e Tim Maia (1942-1998). Já a Orquestra Imperial vai homenagear a cantora Rita Lee (1947-2023).

