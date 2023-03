Documentário da Brasil Paralelo que discute o futuro da direita no Brasil estreia nesta segunda

O novo documentário da produtora Brasil Paralelo, que estreia nesta segunda-feira, 13, tenta responder o questionamento sobre os rumos da direita na política brasileira. Nos últimos 10 anos, figuras da direita tem crescido e chegaram ao poder como em nenhum outro momento da história. Entretanto, este avanço é acompanhado de crises e disputas internas que geram rachas e desconfianças entre apoiadores e lideranças do espectro político conservador. Este cenário é o explorado pelo filme “A Direita No Brasil“. O sócio, fundador da Brasil Paralelo e um dos diretores do filme, Henrique Viana, falou sobre a produção em entrevista à Jovem Pan News: “A análise que fizemos para decidir fazer esse documentário é de que um movimento político, que repentinamente alçou o poder, se vê em um momento de crise de identidade, em uma crise de entender a sua própria narrativa, com a imprensa muito em cima”.

“Recém o presidente Bolsonaro saiu a gente ainda vê a imprensa muito em cima e, de certa forma, condensando tudo o que é a narrativa que seria para a direita em cima do que foi o presidente Bolsonaro. A gente entendeu que seria frutífero não só para o país, mas para a própria direita, que se fizesse uma autoanálise”, explicou. Em três partes, e com início a partir das manifestações de 2013, o documentário tenta responder o questionamento: “Existe um futuro para a direita no Brasil?”. Tal reflexão é proposta pelo diretor a todos os entrevistados.

“Nos arriscamos a desconfortar o público nesse sentido. Entendemos que era o momento de fazê-lo. E provocamos os entrevistados a trazer essas autocríticas também do governo Bolsonaro, evidentemente. Passamos por tudo isso. No início era um documentário e ao longo do processo surgiu a necessidade de dividir em três episódios”, detalha Viana. O documentário aborda os principais personagens da direita na última década e conta com entrevistas com nomes como Nikolas Ferreira, Fernando Holiday, Bia Kicis, Marcel van Hattem e Janaína Paschoal.

*Com informações do repórter David de Tarso