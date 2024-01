Gleisi diz que grupos políticos querem abocanhar Saúde

A presidente do PT disse que a ministra Nísia Trindade “já mostrou sua competência” e é alvo de “notícias falsas”

Presidente do PT defendeu a ministra da Saúde, Nísia Trindade, de críticas à sua gestão Sérgio Lima/Poder360

PODER360 13.jan.2024 (sábado) – 22h39



A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffman (PR), disse neste sábado (13.jan), que a ministra Nísia Trindade (Saúde) é alvo de “intrigas e notícias falsas” plantadas por “grupos políticos ávidos por abocanhar o Ministério da Saúde”.

Nísia Trindade tem sido criticada por integrantes da oposição ao governo desde que o Poder360 revelou, em 10 de janeiro, que o filho da ministra, Márcio Lima Sampaio, virou secretário na Prefeitura de Cabo Frio (RJ) 1 mês depois de o Ministério da Saúde enviar R$ 55 milhões ao município.

Ela também é alvo de críticas de congressistas por editar uma portaria em dezembro de 2023 que, na prática, dificultou a indicação de recursos remanescentes das emendas de relator a Estados e a Municípios. Eis a íntegra (PDF – 717 kB).

“Ela [Nísia Trindade] tornou mais ágil a transferência de verbas para Estados e municípios, que aumentaram em quase R$ 5 bilhões no final do ano. […] A ministra já mostrou sua competência e seu compromisso com nosso projeto de país”, disse a presidente do PT, eu seu perfil do X (ex-Twitter).