Dois acidente em perimetro urbano de Itamaraju

Dois acidente foram registrado em Itamaraju, durante o período da manhã deste sábado (21), um deles ocorrido no perímetro urbano da rodovia BR-101.

A equipe do SAMU 192 recebeu um chamado, com relatos que uma pessoas necessitava de cuidados médicos, após se envolver numa acidente na Avenida ACM. Sendo destinado uma unidade e o atendimento preliminar efetuado a vítima ainda no local.

O segundo acidente ocorreu na BR-101 no acesso ao bairro Canaã, envolvendo uma motocicleta Honda Bros e um veículo Honda City de cor azul. Com o forte impacto o condutor da motocicleta foi arremessado e pessoas que passavam pelo local notificaram a central do SAMU 192.

As vítimas foram imobilizadas e posteriormente encaminhadas para o hospital municipal em ambos os casos.