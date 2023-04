Dólar a R$ 4,92 derruba a Bolsa e exportadoras, como Vale e Marfrig

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, encerrou a quinta-feira (13/4) em queda de 0,4%, aos 106.458 pontos. O recuo de hoje quebrou uma sequência de três pregões de alta, mas a Bolsa mantém uma valorização de mais de 5% na semana.

O humor do mercado foi ditado pela queda do dólar. A desvalorização acentuada da moeda americana (leia mais sobre o dólar abaixo) afeta as ações das empresas brasileiras que exportam para outros países, pois, mesmo enviando para o exterior o mesmo volume de mercadorias, o faturamento em reais será menor.

As ações da Vale, empresa de maior peso no Ibovespa, recuaram 1,3%. Além da desvalorização do dólar, a queda na cotação do minério de ferro na China contribuiu para o mau-humor dos investidores em relação ao papel.

Outro setor que foi penalizado pelo câmbio foi o de frigoríficos. Os três piores desempenhos da Bolsa no dia foram da BRF (dona da Sadia e Perdigão), Marfrig e Minerva, com desvalorização de cerca de 7%.

Já entre as maiores altas do dia está a da construtora MRV, que subiu 6%. A empresa divulgou a prévia operacional do primeiro trimestre, que mostrou um salto de 20% na venda de novos imóveis, em relação ao mesmo período do ano passado.

DólarO dólar recuou 0,3%, aos R$ 4,92. Com isso, a moeda americana renovou o menor patamar desde meados do ano passado. O câmbio tem sido influenciado positivamente pela proposta do arcabouço fiscal e pelo recuo da inflação no Brasil e nos Estados Unidos.

Na semana, o dólar acumula queda de 2,5%.