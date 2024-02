Em dois anos de funcionamento, economia gerada pela Lavanderia do Complexo Hospitalar cobriu investimentos na unidade

Lavanderia do Complexo Hospitalar (Foto: Marley Ribeiro)

A Lavanderia do Complexo Hospitalar de Teixeira de Freitas completa dois anos de funcionamento nesta semana, e somente nesse período já foram percebidos impactos que transcendem a rede pública de saúde: com a lavagem mensal de mais de 12 toneladas de roupas e tecidos vindas do Hospital Municipal, Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); houve a redução de mais de 50% nos custos destas atividades, quando comparada à atuação de empresas terceirizadas.

O valor mensal anteriormente excedia os 100 mil reais através da contratação de empresas terceirizadas; agora, com a lavanderia própria, o custo ao município é de quase 49 mil por mês. Além disso, a economia de quase R$ 1.4 milhão nestes dois anos possibilitou a cobertura completa do investimento inicial na estrutura.

Operando em conformidade com as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e em alinhamento com as orientações do Ministério da Saúde, a Lavanderia do Complexo Hospitalar promove uma economia significativa à Teixeira de Freitas. Este é um exemplo notável de como um investimento estratégico pode poupar recursos e melhorar a qualidade dos serviços de saúde em Teixeira de Freitas — atendendo não só os moradores do município, como os demais habitantes do Extremo Sul baiano.

Lavanderia do Complexo Hospitalar (Fotos: Marley Ribeiro)

