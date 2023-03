‘Dom’ chega à segunda temporada com mais ação e suspense

O cineasta Breno Silveira, morto precocemente aos 58 anos em maio do ano passado, foi revelado para o Brasil como um diretor de dramas que tratavam de relações familiares, como a sua estreia Dois Filhos de Francisco, que, em 2005, levou 4,8 milhões de brasileiros aos cinemas. Sete anos depois, ele voltava ao tema no longa-metragem Gonzaga: de Pai Para Filho, sobre a conturbada convivência entre Luiz Gonzaga e Gonzaguinha.

E Dom, série da Prime Video que tinha Breno como showrunner – que pode ser definido como um “faz-tudo” nessas produções -, chegou ao streaming em 2021 para mostrar não apenas a saga de um bandido que assustou o Rio de Janeiro nos anos 1990 invandindo a casa de milionários. Mais que isso, a produção voltava ao tema que parecia fascinar Breno: o relacionamento entre pai e filho.

Mas na série, o diretor revelou-se, também um ótimo diretor de ação e suspense, numa das melhores produções brasileiras da recente história do streaming nacional. Agora, Dom está de volta ao Prime; o serviço já disponibilizou três capítulos de uma vez e toda quinta-feira será lançado mais um episódio, até dia 13 de abril.

Flavio Tolezani e Gabriel Leone interpretam pai e filho

Se na primeira temporada, o policial Victor Dantas (Flavio Tolezani) lutava para tirar o filho Pedro Dom (Gabriel Leone) da criminalidade e do vício das drogas, agora, a luta do pai é outra, já que aquela batalha foi perdida. Reconhecendo a derrota, Victor desta vez chega até a ajudar Dom a escapar da polícia, dando dinheiro ao jovem para iniciar sua fuga.

E se antes, Dom era um bandido iniciante, que buscava seu “protagonismo” na criminalidade, agora já é um líder que se relaciona com a banda podre da polícia carioca. E ele já não é mais aquele jovem de classe média que, em busca de aventura e adrenalina, furtava apartamentos sem causar danos físicos às pessoas. Agora, ele anda armado em todo lugar, tem medo de ser preso e revela seu potencial de violência.

Como costuma acontecer em primeiras temporadas, o espectador foi convidado a conhecer Dom e os outros personagens. Alguns episódios eram dedicados a apresentar a relação entre o protagonista com a família e os amigos. Agora, a produção tem outro ritmo, ainda mais intenso e se percebe isso logo no início, que parte exatamente do ponto onde terminou a primeira temporada: Dom está com uma granada na mão, cercado por policiais, num túnel do Rio de Janeiro e o que se vê uma intensa cena de ação e perseguição.

Elenco

Uma das maiores virtudes de Breno Silveira era, muito claramente, a direção de atores e em Dom isso novamente fica patente. Gabriel Leone é, sem dúvidas, um dos melhores atores brasileiros contemporâneos e, nesta produção do Prime, ele mostra ser completo: seu Dom é cativante e, embora seja um perigoso bandido, é capaz de transmitir um impressionante carisma.

Impossível o espectador não se sensibilizar com a história do “bandido gato” – como o verdadeiro Pedro Dom ficou conhecido, pelo seu belo par de olhos – e, em alguns momentos, não se pegar torcendo por ele. Sobre seu personagem, Gabriel diz que o seu destino está claro: “Não à toa, a frase de divulgação da série é ‘agora, não tem mais volta’. Então, indica que é um caminho que eles estão seguindo e em que eles vão se ’emburacar’ cada vez mais”, disse o ator em entrevista coletiva online.

Victor, pai de Dom e policial que se revelou decidido a enfrentar a chegada da cocaína ao Brasil nos anos 1970, parece ter dado as costas para a ética e tudo indica que prevalece o amor pelo filho, a quem ele quer proteger da polícia, em vez de entregá-lo. “Tudo se baseia muito mais na relação entre pai e filho do que na questão ética. O pai quer tirar o filho do caminho que está sendo indicado. Mas fica cada vez mais difícil porque o caminho que ele toma não tem mais volta”, diz Flavio Tolezani.

Breno

Quando divulgava a primeira temporada, Breno contou que conheceu a história de Dom mais profundamente quando o Victor Dantas “real” o procurou para contar a história do filho, morto pela polícia. O diretor encantou-se com o caso e levou quase dez anos para finalmente adaptá-la.

Malu Miranda, head de Conteúdo Original Brasileiro para o Amazon Studios, destaca o entusiasmo e o envolvimento de Breno Silveira na série. “Ele foi aprendendo o que significava ‘showrunner’. Mas, ao contrário de muita gente no Brasil, ele já era showrunner, ele já fazia isso. Ele desenhava do macro do projeto ao micro”. A Prime Video já anunciou que haverá uma última temporada, que ainda será gravada. No entanto, Breno já deixou o roteiro pronto.