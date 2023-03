Doméstica leva choque e é arremessada após encostar em fio desencapado; vídeo

Uma doméstica sofreu um acidente de trabalho ao encostar em um fio desencapado enquanto lavava um quintal na cidade de Luziânia, próxima ao Distrito Federal. Um vídeo capturado pela câmera de segurança mostra que Luciana Castro chegou a ser arremessada devido ao choque.

Luciana tentava pegar uma extensão quando encostou no fio. Ela caiu no chão e ficou com dores e hematomas no corpo.

“Peguei a extensão para lavar o quintal, como sempre, estava descalça e levei o choque. Foi tão forte que me jogou na porta e depois caí no chão”, contou Luciana em entrevista ao g1.