Maquiador de Michelle diz que perfume “Mito” será lançado em maio

Agustin Fernandez havia anunciado fechamento de loja; agora, fala em reformulação de marca

Maquiador Agustin Fernandez compartilhou figurinha de lembrete para o lançamento do perfume “Mito” em 30 de maio reprodução/X @agustinofficial – 27.abr.2024

PODER360 27.abr.2024 (sábado) – 16h24



O maquiador Agustin Fernandez anunciou neste sábado (27.abr.2024) que o perfume “Mito” será lançado em 30 de maio. O comunicado foi divulgado em seu perfil no Instagram. O dono da Loja do Divo havia dito na 2ª feira (22.abr) que fecharia a loja depois de ter sido alvo de golpes.

O e-commerce vende o perfume do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e produtos assinados pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e pela mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a psicóloga Heloísa Bolsonaro.

Agustin compartilhou um story com frascos de perfumes e papéis escritos o nome de Michelle e “mito”. Na figurinha de lembrete do Instagram, há as informações “Lançamento – Mito Eau de Parfum + MB”. A sigla MB faz referência ao nome de Michelle Bolsonaro e dá nome a sua linha na marca do maquiador.

Agustin também publicou em seu feed na 3ª feira (23.abr) que a Loja do Divo vai passar por uma reformulação. Afirmou que está em uma nova fase de sua vida e que o termo “‘divo’ não combina mais”.

“Eu jamais fecharia uma empresa de cosméticos que atende milhares de clientes recorrentes, que têm vários produtos virais, que fatura milhões”, declarou Agustin. O maquiador disse que o perfume de Bolsonaro colocou sua marca no “olho do mundo”.