Dona da contagem no Festival Virada Salvador, Claudia Leitte projeta 2023 inesquecível

Duas décadas de carreira, saudade do carnaval, preparação para o retorno às ruas de Salvador e expectativa para ser a cara da virada de ano na capital baiana. O Réveillon 2023 de Claudia Leitte será especial. “Vai ser um momento de troca com meus fãs e celebração da vida real e da música, num show bem emocionante”, projeta a cantora de 42 anos em entrevista exclusiva para o CORREIO.

Com um novo empresário à frente de sua carreira, Paulo Arthur, que trabalhou com ela no início de sua trajetória e é dono da agência de publicidade Catraca, a cantora pretende dobrar o número de apresentações em 2023. Ela também quer fazer o melhor verão de sua carreira.

Para abrir os caminhos, Claudia Leitte promete um repertório que será quase que uma linha do tempo: de músicas da época do Babado Novo até lançamentos mais recentes, a exemplo de De Passagem, Sukin de Confusão e Bolo Doido. Confira a entrevista completa logo abaixo.

CORREIO: Depois de dois anos sem o Festival da Virada, a missão de fazer a contagem regressiva para 2023 ficou contigo. Qual a sensação?

Claudia Leitte: É uma sensação de felicidade e gratidão. Celebrando 20 anos de carreira neste ano e participando da Virada Salvador desde 2014, é uma honra poder participar desse momento tão especial na minha Bahia, na minha cidade. Vai ser um momento de troca com meus fãs e celebração da vida real e da música, num show bem emocionante.

CORREIO: A última vez que Salvador teve o Festival da Virada foi em 2019. De lá pra cá, muita coisa mudou pra você? O que o Réveillon de Claudia Leitte será de 2022 para 2023?

CL: Mudaram muitas coisas desses três anos para cá. Passamos por um momento muito difícil para todos e aprendemos, espero eu, a valorizar a vida, a família e os momentos reais de contato que vivemos. Em 2019, eu estava vivendo um momento de grande felicidade com o nascimento de minha filha Bela, imagine isso! Foi um ano de grandes realizações profissionais e pessoais. Para o ano de 2023 desejo muita saúde e amor para todos, que, depois de tempos tão turbulentos, nós consigamos celebrar a vida e as pessoas ao nosso redor. Se Deus quiser, continuarei na minha missão de fazer o que mais amo e espalhar a felicidade por onde eu passar, por onde a minha música alcançar.

CORREIO: O que teremos de repertório no show? Prepara alguma surpresa? Pode nos dar um gostinho de como será a contagem regressiva?

CL: Preparei um repertório com clássicos da minha carreira, até as mais atuais, que lancei recentemente, como De Passagem, Sukin de Confusão e Bolo Doido. Sobre surpresa, posso dizer que teremos momentos especiais durante o show para além da contagem regressiva. Vocês vão curtir!

CORREIO: Qual o tamanho da saudade que tem do carnaval e como está sua preparação para esse carnaval de retorno?

CL: Rapaz… eu tô com muita saudade desse fervo que é o carnaval! Mas, assim… muita! Em fevereiro, estaremos de volta com a festa na rua. É com extrema alegria que voltamos com tudo para proporcionar o melhor carnaval em 2023, celebrando a vida, o real, a Bahia e o axé. Estou morrendo de saudades de sentir a energia do público e para o próximo ano estamos preparando uma festa inesquecível para todos.

CORREIO: São 20 anos de carreira, você estourou no Babado Novo. Veremos você tocando guitarra como nos velhos tempos nesse verão?

CL: Com certeza! Eu sempre toco nos meus shows trios, no palco… isso faz parte de mim. Amor Perfeito, por exemplo, é um momento muito especial nas minhas apresentações também por isso.

CORREIO: Qual a sua aposta para esse verão de retomada? Que direção que terá a sua carreira?

CL: Este ano, completei 20 anos de carreira e continuo nessa celebração junto ao desejo que temos em comum de viver o mundo real, ainda mais depois desses tempos difíceis. Estou produzindo e lançando músicas dentro do planejamento da chegada do meu novo álbum de estúdio, no ano que vem. Com este show do Réveillon em Salvador vou encerrar minha turnê CLBRA Tour, que iniciei no Réveillon passado, e dar início a uma nova etapa, que em breve contarei mais novidades. Agora, com a retomada dos shows, quero continuar levando a minha música e a minha arte para muitos lugares celebrando esse momento de felicidade, de contato e de reconexão que estamos vivendo.

Confira programação do fim de semana no Festival Virada Salvador*

SÁBADO (31/12)

16h às 16h40 – MALÊ DEBALÊ

18h às 19h – LINCOLN

19h30 às 21h – LÉO SANTANA

21h30 às 23h – WESLEY SAFADÃO

23h30 à 1h – CLAUDIA LEITTE

1h30 às 3h – ZÉ VAQUEIRO

3h30 às 4h45 – JOÃO GOMES

5h15 às 6h30 – THIAGO AQUINO

DOMINGO (1/1)

16h às 16h40 – OLODUM

17h15 às 18h30 – LA FURIA

19h às 20h45 – DANIELA MERCURY

21h15 às 22h30 – SAULO

23h à 0h15 – DANIEL VIEIRA

0h45 às 2h – TIMBALADA

*horários e ordem dos shows sujeitos a mudanças