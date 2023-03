Dr. Avai Neto revoluciona a bioplastia com técnica Blocked Butt

O médico ortopedista Dr. Avai Neto tem se destacado no campo da estética com sua técnica Blocked Butt, que permite a realização da bioplastia glútea sem dor. A novidade tem chamado a atenção de pacientes que desejam melhorar a aparência dos glúteos sem precisar passar por cirurgias invasivas.

Com formação em ortopedia, intervenção em dor e endoscopia de coluna, o Dr.Avai Neto uniu seus conhecimentos na área da saúde com técnicas estéticas para criar um método inovador. A técnica Blocked Butt consiste em utilizar bloqueios anestésicos guiados por ultrassonografia para proporcionar ao paciente um procedimento totalmente sem dor e com permanência da analgesia até 6 horas (Seis horas) após.

Além disso, o médico tem se dedicado à harmonização corporal e facial definitiva, oferecendo aos seus pacientes uma série de tratamentos personalizados para atingir os resultados desejados. O Dr.Avai Neto também utiliza células-tronco autólogas do próprio paciente em seus procedimentos, o que potencializa os resultados e acelera o processo de recuperação.

Com a técnica Blocked Butt, o Dr. Avai Neto tem se destacado no mercado de estética e conquistado cada vez mais pacientes que buscam por procedimentos estéticos seguros e eficazes. O método tem sido uma alternativa para quem deseja aumentar o volume e melhorar a aparência dos glúteos sem precisar passar por cirurgias invasivas e com recuperação dolorosa.

