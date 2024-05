Com mais chuvas, bloqueios aumentam em rodovias do Rio Grande do Sul

O número de trechos com bloqueios parciais ou totais em rodovias estaduais do Rio Grande do Sul aumentou para 97 neste domingo. Ao todo, 53 rodovias são atingidas. No sábado, eram 81 trechos com interrupções, pertencentes a 49 rodovias, conforme balanço do governo.

Ainda conforme a divulgação do governo do Rio Grande do Sul, feita no fim da tarde deste domingo (12/5), mais de 40 trechos de 20 rodovias foram liberados.

Os dados divulgados contemplam informações do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR); dos terminais de responsabilidade da Portos RS; e das travessias e dos aeroportos administrados pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

O balanço dedicado a resgates e outras situações envolvendo pessoas, divulgado no início da noite deste domingo, demonstrou estabilidade na comparação com as informações verificada ao meio dia.

O número de mortes se manteve em 143, assim como o de feridos: 806. Pela manhã, eram 131 desaparecidos e agora 125. Se mantiveram os mesmos os números de pessoas (76.399) e animais resgatados (10.555).

Houve aumento de um município entre aqueles atingidos. Agora são 447. O estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios.

Chuvas e inundações no Rio Grande do Sul

Caminhões do Exército chegam para ajuda humanitária no Rio Grande do Sul

Moradores e voluntários ajudam nas buscas no bairro de Canoas. Viaduto sobre a Estação Matias Velho onde saíram os trens virou ponto apoio para embarcações dos resgate

Moradores e voluntários ajudam nas buscas no bairro de Canoas

Moradores e voluntários ajudam nas buscas no bairro de Canoas. Viaduto sobre a Estação Matias Velho onde saíram os trens virou ponto apoio para embarcações dos resgate

Moradores e voluntários ajudam nas buscas no bairro de Canoas

Moradores e voluntários ajudam nas buscas no bairro de Canoas. Viaduto sobre a Estação Matias Velho onde saíram os trens virou ponto apoio para embarcações dos resgate

Viaduto sobre a Estação Matias Velho de onde saem os trens virou ponto de apoio para embarcações dos resgates no Rio grande do sul

Moradores e voluntários ajudam nas buscas no bairro de Canoas. Viaduto sobre a Estação Matias Velho onde saíram os trens virou ponto apoio para embarcações dos resgate

Morador é resgatado

Moradores e voluntários ajudam nas buscas no bairro de Canoas. Viaduto sobre a Estação Matias Velho onde saíram os trens virou ponto apoio para embarcações dos resgate

Moradores e voluntários ajudam nas buscas no bairro de Canoas. Viaduto sobre a Estação Matias Velho onde saíram os trens virou ponto apoio para embarcações dos resgate

Busca por sobreviventes em Canoas

Moradores e voluntários ajudam nas buscas no bairro de Canoas. Viaduto sobre a Estação Matias Velho onde saíram os trens virou ponto apoio para embarcações dos resgate

Barcos são usados para resgatar vítimas das enchentes no sul

Moradores e voluntários ajudam nas buscas no bairro de Canoas. Viaduto sobre a Estação Matias Velho onde saíram os trens virou ponto apoio para embarcações dos resgate

Abrigo temporário para os animais resgatados após as enchentes causadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul

Abrigo temporário para os animais resgatados após as enchentes causadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul

Abrigo temporário para os animais resgatados após as enchentes causadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul

Abrigo temporário para os animais resgatados após as enchentes causadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul

Abrigo temporário para os animais resgatados após as enchentes causadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul

Abrigo temporário para os animais resgatados após as enchentes causadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul

Monitoramento A chuva voltou a cair no estado neste domingo e para segunda-feira (13/5) isto também deve ocorrer. Nesta tarde, o governador Eduardo Leite (PSDB) fez um novo alerta para populações que vivem em Porto Alegre, municípios da Lagoa dos Patos e regiões de morros do estado.

O níveis dos mananciais têm subido. Às 22h do sábado (11/5), o Guaíba tinha nível de 4,58 metros (m) e a última medição disponível, referente às 18h, era de 4,64 m. As últimas medições dos rios dos Sinos, Caí e Taquari apresentaram alta.

As duas estações de monitoramento do Taquari apresentaram as maiores altas. Em Estrela, entre 12h e 17h o manancial passou de 22,74 m para 24,84 m. No mesmo intervalo de tempo, em Muçum, a variação foi de 15,76 m para 19,48 m.