Dr. Ferreirinha se filia ao Avante e confirma pré-candidatura a prefeito de Serrinha

13 de março de 2024 | 16:36

O médico Dr. Ferreirinha se filiou nesta terça-feira (12) ao Avante e confirmou sua pré-candidatura a prefeito de Serrinha, cidade que já governou por dois mandatos. O ato de filiação contou com a presença do presidente estadual do partido, Ronaldo Carletto, e do deputado federal Neto Carletto (PP).

Pai do atual vice-prefeito da cidade, Moreno Ferreira, Ferreirinha vem se movimentando para disputar as eleições deste ano e tinha convites de outros partidos. “Escolhi o Avante porque é um partido que cresce bastante e que nos deu as melhores condições para que possamos disputar as eleições e apresentar um programa para melhorar a vida do nosso povo”, disse.

Ronaldo Carletto destacou a trajetória do médico. “Ferreirinha tem experiência, é um ex-prefeito que trabalhou muito por essa cidade. Ferreirinha gosta de gente, cuida de gente e vai melhorar sim a qualidade de vida das pessoas do município, principalmente aquelas que mais necessitam do seu governo”, frisou.

Ferreirinha é sogro da vereadora Edylene Ferreira, presidente estadual da União dos Vereadores da Bahia (UVB). Ele foi eleito pela primeira vez em 1992, assumiu em 1993 e ficou até 1995. Sua segunda eleição ocorreu em 2004, assumindo em 2005, permanecendo até 2008.

